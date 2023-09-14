علي بابا تُطلق نموذجها اللغوي الشبيه بـ "ChatGPT" وتتيح استخدامه لعامة الشعب وسط تخفيف القيود في الصين

تام شمس - الخميس 14 سبتمبر 2023 09:48 صباحاً - أعلنت شركة "علي بابا" (Alibaba) أن نموذجها اللغوي الجديد، والذي أُطلق عليه "تونغي تشيانوين" (Tongyi Qianwen)، سيكون متاحاً لعامة الشعب وكافة الشركات في جميع أنحاء الصين، ابتداءً من 13 سبتمبر.

يُعد النموذج اللغوي الكبير "تونغي تشيانوين" شبيهاً بـ "ChatGPT"، حيث تم تدريبه على مجموعةٍ كبيرة من النصوص الإنجليزية والصينية.

وبالرغم من أن مواصفات النموذج غير معروفة حتى الآن، أشارت الشائعات المُبكرة إلى أنه سيتم تدريبه على ما يصل إلى 10 تريليونات من المُعلمات (الباراميتر)، أي ما يعادل 10 أضعاف الكمية التي تلقاها روبوت المحادثلة "GPT4" العائد لشركة "OpenAI". إلا أن هذه المواصفات لا تزال غير مدعومة بالأدلة.

كانت "علي بابا" قد أصدرت سابقاً نموذجين مبنيين على نظام "تونغي تشيانوين"، وكان قد تم تدريب كلٍّ منهما على 7 مليارات من المُعلّمات (الباراميتر).

في السابق، أُتيح استخدام نموذج اللغة "تونغيي كيانوين" لمجموعةٍ محدودة من المستخدمين. أما الآن، فسيُطرح النموذج الجديد للعامة بالتزامن مع التخفيف الأخير للقيود المتعلقة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في جمهورية الصين الشعبية.

نصت مجموعة الإرشادات التي نشرتها الحكومة الصينية في يونيو، على أنه من الآن فصاعداً، سيتوجب على جميع تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يتم إتاحتها لعامة الشعب أن تخضع لعمليةٍ فحص وتدقيق وأن تحصل على شهادةٍ خاصة. وقد دخلت القوانين حيز التنفيذ في 15 أغسطس.

ووفقاً لما أفادت به أفاد كوينتيليغراف، فقد تم منح عددٍ من الشركات الصينية الموافقة على إطلاق نماذجها اللغوية الخاصة، بما في ذلك "Baidu" و"Tencent" و"TikTok" و"ByteDance".

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تضمنت اللوائح التنظيمية المُحدثة عدداً من القوانين التي تحظر إنشاء صورُ تٌمثل الرئيس الصيني "شي جين بينغ"، وتفرض على المنظمات معالجة المحتوى المُخالف في غضون ثلاثة أشهر.

كما دعت اللوائح السابقة إلى فرض غراماتٍ نقدية على المخالفين، ولكن وفقاً لما أفادت به كوينتيليغراف، فقد تم إلغاء هذه الخطط.

بينما تستكشف الصين تخفيف لوائحها التنظيمية، لم تتخذ الولايات المتحدة سوى خطواتٍ أوليةٍ لتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ففي الثالث عشر من سبتمبر، استضاف زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ "تشاك شومر" مجموعةً من كبار الرؤساء التنفيذيين والمؤسسين في قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة، في المنتدى الأول من سلسلة المنتديات التسعة المُقررة لمناقشة السياسات المُحتملة.