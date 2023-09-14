الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيس يدافع عن التمويل اللامركزي، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات قضائية لوضع سابقة قانونية

تام شمس - الخميس 14 سبتمبر 2023 12:50 مساءً - أعربَ الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيس (Coinbase)، براين أرمسترونغ، عن تأييده لبروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi)، ففي منشورٍ حديثٍ على وسائل التواصل الاجتماعي، حثَّ أرمسترونغ بروتوكولاتِ التمويل اللامركزي على النظر في الإجراءات القانونية في المحكمة لوضع سابقةٍ قانونية، حيث أظهرَ النظامُ القانونيُّ باستمرارٍ تفانيهِ في دعمِ سيادة القانون. كما قال أرمسترونغ إنَّ النَّهج الحاليَّ يدفع أساساً صناعةً حاسمةً نحو الولايات القضائية في الخارج.

وفقاً

The CFTC should not be creating enforcement actions against decentralized (DeFi) protocols. These are not financial service businesses, and it’s highly unlikely the Commodity Exchange Act even applies to them.



My hope is these DeFi protocols take these cases to court to… — Brian Armstrong 🛡️ (@brian_armstrong) September 13, 2023

على منصة X (تويتر سابقاً)، يجب على لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة تجنُّبُ اتخاذِ إجراءاتِ إنفاذٍ ضدَّ بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi)، لأنَّ هذه البروتوكولات لا تعمل كشركاتِ خدماتٍ مالية تقليدية، ومن المشكوك فيه ما إذا كان قانونُ بورصة السلع ينطبق عليها.

يُذكر أنَّه في الأسبوع السابق، اتَّخذت لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة إجراءاتٍ ضدَّ ثلاثِ شركاتِ تمويلٍ لا مركزيٍّ لمشاركتها المزعومة في تداولٍ غيرِ مصرَّحٍ به لمشتقات العملات المشفرة؛ وفقاً للجهة التنظيمية، مكَّنت هذه المنصاتُ من التداول غير المشروع لمشتقات العملات المشفرة دون التسجيل اللازم.

وإلى جانب براين أرمسترونغ، أظهرَ بعض المشرِّعين أيضاً دعمهَم لبروتوكولات التمويل اللامركزي؛ إذ أكَّدت المفوضة الجمهورية سمر ميرسينجر أهميةَ تركيز لجنة تداول السلع الآجلة على وضع لوائح تنظيمية شفَّافة للتمويل اللامركزي، بدلاً من اللجوء بسرعة إلى تدابير الإنفاذ. كما أنَّها أعربت عن تخوُّفها من أنَّ اللجنة تميلُ على ما يبدو إلى إجراءات الإنفاذ، في حين تعتقد أنَّ محورَ التركيز الأساسي يجب أن يتمثَّل في التعامل مع الجمهور ووضع مبادئ توجيهية واضحة.

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لقد حقَّقت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية مؤخَّراً انتصاراً قانونياً في قضيةٍ ضدَّ (Ooki DAO) لتشغيلها منصَّةَ تداولٍ غير مشروعة ومخالفتها الإرشادات التنظيمية الأخرى. وفي يونيو 2023، حكم قاضٍ فيدرالي بالمثل لصالح لجنة تداول السلع الآجلة، ما أدَّى إلى إغلاق (Ooki DAO) وفرضِ غرامة تتجاوز 600 ألف دولار.

في الأشهر الأخيرة، واجهت شركات العملات المشفرة تدقيقاً متزايداً من جهة السلطات التنظيمية الأمريكية، ومن الجدير بالذكر أنَّ الهيئات التنظيمية، مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بدأت تحقيقاتٍ في اللاعبين الرئيسين مثل "كوين بيس" (Coinbase) و"بينانس" (Binance).

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