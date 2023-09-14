عبور سعر البيتكوين لحاجز 26,000 دولار عقب نشر إحصائيات مؤشر الأسعار الأمريكي

في الأيام الأخيرة، شهد البيتكوين تقلبات سعرية لكنه ما زال فوق مستوى 26,000 دولار، حتى بعد الإعلان عن الأرقام الجديدة لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، التي كانت تفوق التوقعات.

كذلك، تداولت العملات الرقمية البديلة في النطاق الإيجابي.

حيث استعادت عملة الإيثيريوم مستوى 1600 دولار، في حين اقتربت الريبل من 0.5 دولار مرة أخرى.

سعر البيتكوين يحافظ على مستوى 26,000 دولار رغم التقلبات:

بعد تراجع مؤقت في أسعار العملات الرقمية نهاية الأسبوع الماضي، واجهت عملة البيتكوين صعوبة في تجاوز حاجز الـ 26,000 دولار.

ولكن، تحولت الأمور للأسوأ مساء يوم الاثنين حين تراجعت العملة بمقدار أكثر من ألف دولار.

على الرغم من ذلك، تمكن المتداولون من تحقيق تعافي سريع، وعادت العملة للتداول حول مستوى 26,000 دولار.

كانت الأنظار موجهة نحو البيانات الاقتصادية الأمريكية يوم أمس الأربعاء.

تُظهر الإحصائيات أن مؤشر أسعار المستهلك كان أعلى من المتوقع.

وعلى عكس المرات السابقة، لم يتأثر سعر البيتكوين بشكل كبير وأضاف مئات الدولارات لقيمته، ليظل فوق مستوى 26,000 دولار، بقيمة سوقية تتجاوز 510 مليارات دولار ونسبة سيطرة على العملات الرقمية البديلة تبلغ حوالي 49%.

العملات البديلة تشهد نمو يومي طفيف:

في السياق نفسه، تُظهر العملات الرقمية البديلة تحسنا يوميا.

حيث زادت وارتفعت الإيثيريوم بنحو 1.5%، وشهدت العملات الرقمية البديلة مثل عملة بينانس والريبل وكاردانو ودوج كوين وترون وبولكادوت وMATIC ارتفاعات طفيفة.

وفيما يتعلق بالعملات الرقمية البديلة ذات القيم السوقية الكبيرة، كانت سولانا ولايت كوين من بين الأكثر ارتفاعا، حيث قفزت سولانا بنسبة 4% وارتفعت اللايت كوين بنسبة 3%.

تميزت العملة الرقمية HBAR كأكبر الرابحين بين أفضل 100 عملة رقمية، مع زيادة بأكثر من 9% لتصل إلى 0.05 دولار.

من ناحية عكسية، تراجع سعر Toncoin بنحو 2%، لكنه لا يزال قريبا من 1.9 دولار.

وفي النهاية، زادت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بمليارات قليلة لتصل إلى حوالي 1.04 تريليون دولار، حسب بيانات coinmarketcap.

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