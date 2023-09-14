عملاقة التكنولوجيا "سوني" تدخل في شراكة جديدة وتُعلن عن إطلاق شبكة البلوكتشين الخاصة بها

تام شمس - الخميس 14 سبتمبر 2023 02:44 مساءً - في خطوةٍ استراتيجيةٍ تُسلط الضوء على تبني اليابان المُتسارع للتكتولوجيا المستقبلية، بما في ذلك تكنولوجيا الويب 3.0، أعلنت عملاقة التكنولوجيا "سوني" (Sony) عن دخولها في شراكة مع شركة الويب 3.0، Startale Labs، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها.

تهدف الشراكة بشكلٍ أساسي إلى تطوير شبكة بلوكتشين خاصة بالشركتين، والتي ستكون بمثابة بوابةٍ للدخول إلى للبنية التحتية العالمية للويب 3.0. وقد أُطلق على المشروع المشترك اسم "Sony Network Communications Labs Pte.Ltd".

من خلال دمج خبرة سوني في مجال الاتصالات والترفيه والذكاء الاصطناعي مع خبرة "ستارتيل لابس" في مجال الويب 3.0، تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الابتكار لدى الشركتين عبر عددٍ لا يُحصى من الصناعات، مما يرّسخ بشكلٍ فعال دخول سوني إلى حقبة الويب 3.0.

من جانبه أكد "جون واتانابي"، رئيس شبكة سوني للاتصالات، على دور هذه الشراكة في التأثير على مستقبل الويب 3.0، من خلال الإشارة إلى نقاط القوة التحويلية لدى الشركتين، حيث قال: "من خلال التعاون مع "Startale Labs"، يُمكننا أن نقول أننا قد خطونا الخطوة الأولى تجاه تطوير بنيةٍ تحتيةٍ عالميةٍ مُصممة خصيصاً لعصر الويب 3.0".

تجدر الإشارة إلى ان هذا ليس التعاون الأول بين الكيانين. ففي يونيو من هذا العام، حصلت "Startale Labs" على 3.5 مليون دولار كتمويلٍ أولي من "Sony Network Communications"، للبدء بإنشاء البنية التحتية اللازمة لتعزيز تبني تكنولوجيا الويب 3.0 عالمياً.

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وفي السياق نفسه، تعمل اليابان على توسيع آفاقها فيما يتعلق بالجيل الجديد من الانترنت والمدفوعات، حيث تدعو البلاد إلى إنشاء نظامٍ بيئيٍّ مُتكامل للعملات المشفرة من خلال وضع لوائح تنظيمية دقيقة وواضحة.

فقد تم مؤخراً دمج الورقة البيضاء التي قدمها الفريق الياباني المعني باستكشاف تكنولوجيا الويب 3.0، بخارطة الطريق الوطنية، تحت رعاية الحزب الديمقراطي الليبرالي.

ويضع المُخطط المُقترح أطراً تنظيميةً واضحةً تهدف لتنظيم قطاع الويب 3.0 والكيانات والخدمات ذات الصلة، بدءاً بالرموز غير القابلة للاستبدال ووصولاً إلى المنظمات المستقلة اللامركزية. كما يتطرق المُخطط للتعديلات الضريبية التي من شأنها أن تلعب دوراً هاماً في مدى تبني هذه التكنولوجيا.

وعلاوةً على ذلك، أكدت الورقة البيضاء على جهوزية اليابان لقيادة قمة مجموعة السبع القادمة، التي ستتعمق بقضية العملات المشفرة، مشدداً على نية البلاد في دعم وتعزيز المزايا العديدة التي توفرها تكنولوجيا للويب 3.

على عكس التوجهات العالمية التي تميل نحو فرض حمايةٍ صارمة على مستخدمي العملات المشفرة، فإن اليابان تُطور نظاماً بيئياً ملائماً لمؤسسات العملات المشفرة.

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