ثاني أكبر البنوك التايلاندية ينشئ صندوقاً للذكاء الاصطناعي بقيمة 100 مليون دولار

تام شمس - الخميس 14 سبتمبر 2023 02:44 مساءً - وفقاً للبيان الصحفي المنشور في 13 سبتمبر، سيمتلك الصندوقُ ميزانيةً استثمارية بقيمة 100 مليون دولار، وسيكون مسؤولاً عنه كراتينغ بونبول، رئيس مجموعة (KBank Business Technology Group). وعلى حدِّ تعبير بونبول:

أطلقَ بنك (Kasikornbank) أو (KBank)، أحدُ أكبر البنوك الخاصة في تايلاند، صندوقاً رائداً للاستثمار في الذكاء الاصطناعي (AI). سيستهدف الصندوق، المُسمَّى (KXVC)، الشركاتِ الناشئةَ في مجال الذكاء الاصطناعي والويب 3 والتكنولوجيا العميقة، مع التركيز على منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

"سيكون صندوق KXVC نقطةَ انطلاقٍ للمؤسسين العالميين لدفع توسُّع أعمالهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع تآزرٍ قويٍّ مع بنك (KBank) وشركائنا."

سيستثمر صندوق (KXVC) في الذكاء الاصطناعي الذي يركز على المستهلك، إلى جانب الأمن السيبراني وأدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مثل منصات النشر وإعداد البيانات وتحسين النماذج والشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي المتخصِّصة في المشكلات.

وضمن مساحةِ الويب 3، ستستهدف استثماراتُ الصندوقِ البنى التحتية للويب 3، ومدقِّقي العُقَد، ومقدمي بروتوكول نداء الإجراء عن بعد (RPC)، والأدوات الوسيطة، وتقنيات النمذجة، والخصوصية، وإثبات المعرفة الصفرية (ZKP)، والمَحافظ، والطبقات الأولى والثانية البديلة، والأوراق المالية المشتركة، ومشتقات التحصيص السائلة (LsdFi)، واستهلاك الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).

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يخطط صندوق (KXVC) للاستثمار فيما يزيد عن 30 شركة ناشئة وصندوقاً على مستوى العالم، مع التركيز الجغرافي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

والجدير بالذكر أنَّ بنك (Kbank) ليس جديداً حين يتعلَّق الأمر بالاقتصاد الرقمي، ففي عام 2021، بدأ البنك في تجربة خدمات التمويل اللامركزي (DeFi) كجزء من خطة توسيع أعماله. وفي عام 2018، انضمَّ البنك إلى الحلِّ المؤسَّسي القائم على البلوكتشين من (Visa) لمعاملات الدفع عبر الحدود.

مع العلم بأنَّ بنك (Kbank) ثاني أكبر بنك في تايلاند في تقييم الأصول؛ فبحلول عام 2023، كان يمتلك 3.6 تريليون بات تايلاندي، أي نحو 100 مليار دولار.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره