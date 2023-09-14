شركة CoinEx تعلن عن رعايتها الذهبية لـ TOKEN2049 بسنغافورة: التفاصيل هنا

أعلنت شركة CoinEx، وهي منصة تداول رائدة في مجال العملات المشفرة عن مشاركتها كراعي ذهبي في TOKEN2049 سنغافورة هذا العام.

يقدم TOKEN2049، كأكبر أحداث العملات المشفرة في آسيا، فرصا لا مثيل لها للحاضرين والمستثمرين وقادة الصناعة للإرتباط والتواصل طوال المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين.

اجتذب حدث TOKEN2049 لهذا العام أكثر من 10,000 مشارك، بما في ذلك أكثر من 200 متحدث وأكثر من 300 عارض، أكثر من 80% منهم من الخارج.

يقف TOKEN2049 دائما في طليعة النظام البيئي للعملات المشفرة، مع مئات من الأحداث الجانبية المنظمة بشكل مستقل والتي توفر للحاضرين أسبوعا من التعلم والتواصل بدون توقف.

تألف المؤتمر من مجموعة من اللقاءات وورش العمل والهاكاثون ووجبات العشاء والحفلات التي أقيمت في أماكن استثنائية في جميع أنحاء سنغافورة.

صرح “هايبو يانغ” الرئيس التنفيذي لشركة CoinEx قائلا:

تتشرف CoinEx بأن تكون الراعي الذهبي لـ TOKEN2049 في سنغافورة. تظهر رعايتنا الذهبية ثقتنا في تقنية البلوكشين والقوة التحويلية لأصول العملات المشفرة، فضلا عن تفاؤلنا بمستقبل النظام البيئي للبلوكشين والعملات المشفرة بأكمله.

يجمع TOKEN2049 بين رواد العملات المشفرة والقادة المؤسسيين، مما يعزز المناقشات عالية الجودة والجذابة التي تشكل مستقبل صناعة البلوكشين والعملات المشفرة.

كان هذا الحدث بمثابة مكان تجمع عالمي للشخصيات المؤثرة والمشاريع المبتكرة والشركات المتطورة، مما أتاح للحاضرين فرصة فريدة للالتقاء والتعاون.

أكدت رعاية CoinEx الذهبية في TOKEN2049 مجددا التزامها بالنظام البيئي المزدهر للبلوكشين في آسيا.

من خلال عرض خدمات تداول العملات المشفرة سهلة الاستخدام، تهدف CoinEx إلى تعزيز المناقشات حول تأثيرات البلوكشين في العالم الحقيقي، وتشكيل مستقبل تكنولوجيا البلوكتشين بشكل جماعي وتعزيز تبنّي العملات المشفرة عالميا.

نبذة عن CoinEx:

تأسست CoinEx في عام 2017، وهي عبارة عن منصة تداول عالمية للعملات المشفرة ملتزمة بجعل التداول أسهل.

توفر المنصة مجموعة من الخدمات، بما في ذلك التداول الفوري والتداول بالرافعة المالية، والعقود الآجلة، والتبادلات، وصانع السوق الآلي (AMM)، وخدمات الإدارة المالية لأكثر من 5 مليون مستخدم في أكثر من 200 دولة.

تأسست CoinEx بهدف أولي هو إنشاء بيئة عملات مشفرة تتسم بالمساواة والاحترام، وهي متفانية في تفكيك حواجز التمويل التقليدية من خلال تقديم منتجات وخدمات سهلة الاستخدام لجعل تداول العملات المشفرة في متناول الجميع.

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