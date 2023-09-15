بينانس تتعرض للانتقادات عقب الحملة الخيرية "التسويقية" التي أطلقتها لمساعدة المتضررين من زلزال المغرب

تام شمس - الجمعة 15 سبتمبر 2023 11:52 صباحاً - تعرضت بورصة العملات المشفرة الأكبر في العالم، بينانس، لانتقاداتٍ شديدةٍ بعد قرارها بالتبرع بعملتها المشفرة "BNB" للعملاء المغاربة، في أعقاب الزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 2800 شخص ودمّر أكثر من 30 ألف منزل.

فقد أعتبر بعض المؤثرين في القطاع الإنساني أن الحملة الخيرية التي أطلقتها بينانس "غير كافية"، بالرغم من أعلان البورصة عن التزامها بتقديم ما قيمته 100 دولار من عملتها المُشفرة (BNB) لحوالي 70 ألف من عملائها الحاليين، بتكلفةٍ كليةٍ تصل إلى 3 ملايين دولار.

ووفقاً للمقال الذي نشرته صحيفة "Financial Times"، فقد تمحورت الانتقادات حول حقيقة أن هذه العملات المشفرة، على الرغم من قيمتها، ليست مفيدة بما فيه الكفاية للمساعدة عقب الكوارث الطبيعية، حيث يكون الناجون في حاجةٍ ماسة إلى الغذاء والمأوى والمساعدات الطبية.

وصف إيان أوفرتون، المدير التنفيذي لمؤسسة "Action on Armed Violence" الخيرية، محاولة بينانس لمساعدة المغرب بأنها "تدعو للسخرية"، مشيراً إلى أنها تبدو وكأنها "حملة تسويقية" للترويج لصورة إيجابية للعلامة التجارية بدلاً من كونها جهد حقيقي لمساعدة الضحايا.

كما أعربت متحدثةٌ باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر عن شكوكٍ مماثلة، مشيرةً إلى تساؤلاتها حول ما إذا كانت العملات المشفرة بشكلها الحالي قادرة على توفير الضروريات، مثل الطعام والمياه النظيفة، في أعقاب الكارثة الطبيعية التي حلّت بالمغرب.

وفي محاولةٍ من بينانس للدفاع عن نفسها، سلّط الجناح الخيري للشركة الضوء على المزايا التي توفرها تحويلات العملات المشفرة، بما في ذلك السرعة والفعالية من حيث التكلفة والشفافية. كما ذكر الجناح الخيري أنه إلى جانب التبرعات المباشرة بالعملات المشفرة، ستقدم الشركة أيضاً الأموال التي تم جمعها من عامة الشعب إلى الجمعيات الخيرية المحلية.

وعلاوةً على ذلك، حث الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، تشانغبينغ تشاو، المستخدمين المغاربة غير المتأثرين بالكارثة على إعادة توجيه تبرعاتهم إلى المحتاجين حقاً.

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ومع ذلك، شددّ المنتقدون هجومهم على البورصة، مشيرين إلى أن عملة (BNB) المُشفرة غير قانونية في المغرب، أي أن المستخدمين المغاربة سيضطرون إلى تحويل عملاتهم المشفرة إلى العملة المحلية قبل أن يتمكنوا من الاستفادة منها، وهي عملية يُمكن أن تكون مرهقة في الظروف الحالية.