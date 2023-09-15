هونغ كونغ تحافظ على المركز الأول في تصنيف الاستعداد للعملات المشفرة لعامين متتاليين

تام شمس - الجمعة 15 سبتمبر 2023 11:52 صباحاً - صُنِّفت هونغ كونغ أفضلَ ولايةٍ قضائية مستعدَّةٍ لاعتماد العملات المشفَّرة على نطاق واسع في عام 2023، مع الحفاظ على براعَتها في الاستعداد للعملات المشفَّرة للسنة الثانية على التوالي.

كشفتْ دراسةٌ تأخذُ في الاعتبار وجودَ العملات المشفَّرة ومدى إمكانية الوصول إليها — عبر أجهزة الصراف الآلي والشركات وإمكانية الوصول والشرعية — عن منافسةٍ شديدة بين قادَة عام 2022، حيث احتفظت هونغ كونغ والولايات المتحدة وسويسرا بالمراكز الثلاثة الأولى.

الأماكن الأكثر استعداداً للعملات المشفرة في العالم. المصدر: forexsuggest.com

في حين احتلَّت هونغ كونغ المركزَ الأوَّل بدرجةِ استعدادٍ للعملات المشفرة (CRS) بلغت 8.36، تراجَعت الولايات المتَّحدة إلى المركز الثالث بعد تسجيل انخفاضٍ بنسبة 6.5٪ في درجتها — من 7.7 في عام 2022 إلى 7.25 في عام 2023. على العكس من ذلك، قفزت درجة الاستعداد للعملات المشفرة في سويسرا بما يزيد عن 9٪ — من 7.5 إلى 8.18 — لتحتلَّ المرتبةَ الثانية على مستوى العالم.

حسبما أوضحت كوينتيليغراف سابقاً، تسهمُ عواملُ مثل عمليات تثبيت أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفَّرة واللوائح التنظيمية المؤيدة للعملات المشفرة وثقافة الشركات الناشئة والنظام الضريبي العادل في استعداد البلد للعملات المشفرة. علماً بأنَّ سلوفينيا وكندا وأستراليا تمكَّنت من الوصول إلى المراكز العشرة الأولى في عام 2023، كما نرى ادناه.

تحتلُّ خمسُ دول جديدة المراكزَ العشرة الأولى في عام 2023، بما فيها سلوفينيا وكندا وأستراليا. المصدر: forexsuggest.com

ومن ناحية الجماهير، أظهرَ الهولنديون أكبرَ اهتمام بالعملات المشفَّرة بالنسبة لكل شخص. بينما تعدُّ الولايات المتحدة موطناً لأكبر شبكةٍ من أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين (BTC)، تمتلك هونغ كونغ أكبرَ عددٍ من أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة لكل قدم مربع نظراً لكتلتها الأرضية الأصغر بكثير.

فيما تعدُّ إستونيا وسنغافورة وسويسرا من بين أكثر المراكز ازدحاماً لشركات العملات المشفرة والبلوكتشين. ومن الدوافع الرئيسة التي يمكن أن تعزز اعتماد العملات المشفرة الشامل أو تقوِّضهُ هي الضرائب؛ ثمَّة 12 دولةً تفرض ضريبة 0٪ على العملات المشفرة للأفراد — بما فيها ألمانيا وبنما والبرتغال وغيرها — الذين ما يزالون في وضع جيد لتسلُّق المراتب في السنوات القادمة.

البلدان التي تفرض ضريبة 0% على العملات المشفرة. المصدر: forexsuggest.com

في الولايات المتحدة، أصبحت نيويورك الولاية الأمريكية الأكثر استعداداً للعملات المشفَّرة بعد أن سجَّلت درجةَ 9.80 في استعدادها للعملات المشفرة بسبب العديد من التشريعات المتعلقة بالعملات المشفرة والعدد الكبير لشركات العملات المشفَّرة والبلوكتشين العاملة فيها.

مقالات ذات صلة: الرئيس التنفيذي لشركة ريبل: "الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة يجب أن تتجنَّب الولايات المتحدة"

كما كشف تقريرٌ حديث من (Chainalysis) أنَّ الهندَ تقود تبنِّي العملات المشفرة على مستوى العالم في عام 2023. فيما حصلت دول أخرى متدنية الدخل، بما فيها نيجيريا وتايلاند، على المركزين الثاني والثالث في التقرير.

مؤشر اعتماد العملات المشفرة العالمي لعام 2023 من أفضل 20 مؤشراً. المصدر: Chainalysis

بالإضافة إلى التبني الرائد على مستوى القاعدة الشعبية، أصبحت الهند أيضاً ثاني أكبر سوق للعملات المشفرة من حيث حجم المعاملات التقديري الخام على مستوى العالم، قبل الاقتصادات الرئيسة الأخرى.

مقالات ذات صلة: غاري غينسلر يتمسَّك بموقفه بشأن إنفاذ العملات المشفرة في جلسة استماع الكونغرس

Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره