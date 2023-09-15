لماذا تحظى العملة الرقمية للبنك المركزي بدعمٍ قويٍّ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تام شمس - الجمعة 15 سبتمبر 2023 11:52 صباحاً - يقف القطاع المالي اليوم على أعتاب ثورة رقمية جديدة، حسبما أكدَّ الاستبيان العالميُّ الذي أجراه مؤخَّراً معهدُ المحللين الماليين المعتمدين (CFA Institute) حول إطلاق العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC)، إذ كشف الاستبيان عن توجُّه بارز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أبدى خبراء الاستثمار في المنطقة تفاؤلهم بالإمكانات التي يوفرها إطلاق هذه العملات، في ظلِّ إجماعٍ عالميٍّ يخالف هذا التوجُّه.

أعرب 42% من المشاركين في الاستبيان على مستوى العالم عن موافقتهم على إطلاق العملات الرقمية للبنوك المركزية، في حين أفاد 13% بأنَّهم يمتلكون فهماً وافياً لهذه الأصول الرقمية. بخلاف النظرة العالمية السائدة، تُظهر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تفاؤلاً ملحوظاً، حيث كشف نحو ثلثي المشاركين في الاستبيان عن تأييدهم لإطلاق العملات الرقمية للبنوك المركزية، في حين قال نحو 75% إنهم سيستخدمونها للأغراض الشخصية أو المهنية في حال أطلقتها البنوك.

كما أنَّ النتائج المسجَّلة في المنطقة تنسجم مع التوجُّهات السائدة في الأسواق الناشئة الأخرى، والتي عادةً ما تكون أكثر انفتاحاً على المزايا والفوائد المحتملة لعملات البنوك المركزية الرقمية، علماً بأنَّ الردود الإيجابية التي أظهرها الاستبيان تأتي عقب إعلان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مؤخَّراً عن مبادرة الدرهم الرقمي، والتي تهدف إلى إطلاق شكل من أشكال النقود الرقمية التي يصدرها المصرف المركزي ويدعمها.

دعم العملات الرقمية للبنك المركزي حسب المنطقة الجغرافية. المصدر: CFA Institute

ومن ناحية أخرى، ذكر المشاركون في الاستبيان أنَّ أحدَ الأسباب الرئيسة لدعم إصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية يتمثَّل في تسريع عمليات الدفع وإجراء التحويلات المصرفية. كما يوفر تعزيزُ سرعة التعاملات وكفاءتها مزايا كبيرة تدعم الاستقرار والشمولية المالية، لا سيما للأفراد والجهات التي تفتقر للخدمات المالية الكافية. وينعكس هذا التفاؤل في ردود المشاركين في الاستبيان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أعرب ما يزيد عن نصفهم عن ثقتهم بقدرة العملات الرقمية للبنوك المركزية على تعزيز الاستقرار والشمولية المالية.

بالرغم من هذا التفاؤل، تُوجد مخاوفُ صحيحة تتركَّز حول الأمن السيبراني والاحتيال وخصوصية البيانات وعدم وجود حالات استخدام عملية. ولكن من الممكن الاستجابة إلى هذه التحديات، فبتعزيز الحوارات والتعاون مع الجمهور والمشاركين في السوق، يمكن للبنوك المركزية بناءُ إطارٍ قويٍّ لمواجهة هذه القضايا.

بالإضافة إلى ذلك، كشف الاستبيان عن فهمٍ عميق لدى المشاركين لإمكانية تداول العملات الرقمية للبنوك المركزية والعملات المشفرة الخاصة في الوقت ذاته. وأعرب نحو نصف المشاركين في الاستبيان عن قناعتهم بإمكانية استمرار التعامل بكلا النوعين، ما يعكس فهماً عميقاً لأهمية هذه الأصول الرقمية ودورها في ازدهار الاقتصاد الرقمي والارتقاء به.

من المتوقع كذلك أن تؤدِّي العملات الرقمية للبنوك المركزية دوراً محورياً في تعزيز القطاع المالي مستقبلاً، في ضوء التحوُّل الرقميِّ المتسارع الذي يشهده القطاع. علماً بأنَّ قبول المستخدمين النهائيين يمثِّل عاملاً رئيساً في نجاح عملية التحول. فيما توفر ردود الفعل الإيجابية في المنطقة نموذجاً يحتذى به للبنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم، مع التأكيد على ضرورة تهدئة المخاوف المتعلقة بالأمن وحماية خصوصية البيانات وتسليط الضوء على حالات الاستخدام العملي، بهدف تشجيع اعتماد العملات الرقمية للبنوك المركزية.

ومن جهة أخرى، تؤدي العملات الرقمية للبنوك المركزية دوراً محورياً في رحلة التحول الرقمي التي يشهدها العالم. فيما يعكس التفاؤل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التوجُّهَ السائدَ في الأسواق الناشئة نحو دعم اعتماد هذه العملات، لا سيما مع وجود توقُّعات بأنَّها ستسهم في تعزيز الكفاءة ومستويات الأمن والشمولية المالية. كما يتعيَّن على البنوك المركزية العالمية مواكبة تطورات المنطقة من كثب والاستفادة من تجربتها، في إطار سعيها لمعالجة التحديات المتعلقة بالعملات الرقمية للبنوك المركزية.

أنطوان شحادة المديرُ الإقليميُّ الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات العربية المتحدة. يدافع شحادة عن أعلى معايير الممارسة والأخلاقيات في صناعة إدارة الاستثمار عبر تعزيز نزاهة الأسواق المالية والشفافية والتعليم المهني بين صانعي السياسات والمنظمين وقادة الصناعة الإقليميين. علماً بأنَّه حاصلٌ على درجة الماجستير في الاقتصاد المالي من الجامعة الأمريكية في بيروت.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره