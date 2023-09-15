منصة بينانس الأمريكية تواجه انسحاب كبير من موظفي القطاع القانوني وإدارة المخاطر

تعاني شركة بينانس الفرع الأمريكي Binance.US من رحيل كبار المديرين التنفيذيين، وخاصة في المجالات القانونية وإدارة المخاطر.

“كريشنا جوفادي”، الذي كان يتولى منصب رئيس الشؤون القانونية، و”سيدني ماجاليا”، كبير مسؤولي المخاطر، انفصلا بالفعل عن الشركة.

هذا الانسحاب يأتي في ظل مواجهة الشركة لتحديات جمة، بما في ذلك دعوى قضائية من هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC).

الشركة، التي مقرها في ميامي، تمر حاليا بفترة انتقالية في القيادة، خصوصا بعد استقالة الرئيس التنفيذي الأمريكي “بريان شرودر” مؤخرا.

تزامنا مع هذا، شهدت الشركة تقليصا ثانيا في عدد موظفيها هذا العام، مما أدى إلى فصل حوالي ثلث العاملين فيها.

تواجه شركة بينانس الامريكية اتهامات من هيئة SEC بتهم عديدة على رأسها الإهمال في إدارة أصول العملاء وتقديم معلومات مضللة للمستثمرين والجهات الرقابية.

تأتي هذه الأحداث بعد تقييم حديث من “آدم كوكران”، محلل معروف في مجال العملات المشفرة، الذي نبه إلى أن تداولات بينانس قد تواجه مخاطر أكبر وأكثر استدامة مما كان يُعتقد في البداية.

وزاد من تعقيد الأمور، معلومات داخلية غير مؤكدة، التي إذا تأكدت، قد تؤدي إلى تغيير كبير في توقعات السوق للشركة ولقطاع العملات المشفرة بشكل عام.

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