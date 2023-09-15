الايثيريوم يتجاوز البيتكوين من حيث عدد العناوين النشطة يوميا

أظهرت إحصائيات جديدة من منصة “Artemis” أن عدد العناوين النشطة يوميا على شبكة الايثيريوم، الثانية في السوق من حيث القيمة السوقية، قد تفوقت على نظيرتها البيتكوين.

وفقا للبيانات، يبلغ عدد العناوين النشطة يوميا في الايثيريوم 1.03 مليون عنوان نشط، مقابل 743,800 عنوان في البيتكوين.

نشاط الايثيريوم:

أشار تقرير من منصة “Santiment”، إلى زيادة في عدد العناوين النشطة يوميا على شبكة الايثيريوم.

في 13 سبتمبر، وصل عدد هذه العناوين إلى حوالي 1,089,893، وهو يعتبر الثاني الأعلى في تاريخ الشبكة.

تشير بيانات من “Etherscan” إلى تحقيق شبكة الايثيريوم لأعلى معدل معاملات يومي، حيث سجلت 1,627,860 معاملة في 13 سبتمبر.

يعكس هذا الرقم الاهتمام المتزايد والتفاؤل حول شبكة الايثيريوم.

يقترح المحللون في Santiment أن الزيادة في النشاط قد تفتح الباب لتقلبات سوقية وانتعاش محتمل في قيمة وسعر عملة الايثيريوم.

على الرغم من التقلب الحالي، تظل الايثيريوم عنصر هام في مجال التمويل اللامركزي والعقود الذكية، بقيمة سوقية تقدر بحوالي 20 مليار دولار.

مع أن الايثيريوم تحافظ على مكانتها كعملة بديلة قوية، إلا أنها تبقى متأثرة بتحركات سعر البيتكوين.

يُعتبر شهر سبتمبر تقليديا شهر هبوطي في سوق العملات المشفرة.

ومن المتوقع أن يظل سعر الايثيريوم في انخفاض، ربما يصل إلى مستوى دعم يقدر بحوالي 1500 دولار.

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