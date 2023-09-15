سياسي من هونغ كونغ يردُّ على تعليقات فيتاليك بوتيرين حول النهج الصديق للعملات المشفرة

تام شمس - الجمعة 15 سبتمبر 2023 03:53 مساءً -

昨天就以太坊創始人Vitalik Buterin分享關於在香港發展虛擬資產項目 (Cryptocurrencies Project) 的看法，我尊重他的發言權利，但同時認為他不了解和不:認識香港的情況。我有以下邀請和看法:



1. 我現誠意邀請Vitalik先生來香港了解情況。我願意協調相關的機構和企業向其分享香港的情況。



2.… pic.twitter.com/pnXipv7YE0 — Johnny Ng 吴杰庄 (@Johnny_nkc) September 15, 2023

جوني نغ، عضوُ المجلس التشريعي في هونغ كونغ، إلى وسائل التواصل الاجتماعي في 15 سبتمبر ليردَّ على التعليقات التي أدلى بها المؤسِّس المشارك لإيثيريوم، فيتاليك بوتيرين، حول "الود" المستقبليِّ لهونغ كونغ تجاه العملات المشفرة.

أفاد جوني نغ بأنَّه "يدعو بصدقٍ" بوتيرين لزيارة هونغ كونغ لفهم المنطقة بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، قال إنَّه "سيُنسِّق مع المؤسَّسات والشركات ذات الصلة لمشاركة الوضع في هونغ كونغ".

ومن جهته، أدلى بوتيرين بتعليقات في قمَّة (Web3 Transition) في سنغافورة في 14 سبتمبر، حيث قال: "أنا لا أفهم هونغ كونغ جيداً. كما أفهم بشكلٍ أقل التفاعُل المعقَّد بين هونغ كونغ والبر الرئيس في الآونة الأخيرة".

وقال بوتيرين أيضاً: "إذا أراد أيُّ مشروعِ عملاتٍ مشفَّرة أن يجعل هونغ كونغ موطنَه، فسيحتاج إلى بعض الثقة، ليس فقط في أنَّها ودودة الآن، بل أنَّها ستظَّل ودودة بعد سنوات من الآن عند حدوث جميع أنواع الأحداث غير المعروفة والأحداث التنظيمية والسياسية وأنواع أخرى من الأحداث".

كما تابع بالقول إنَّه بالرغم من أنَّ هونغ كونغ ودودةٌ الآن، فإنَّه يتساءل عن "مدى استقرار مستوى الود؟"

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إلى جانب دعوة فيتاليك بوتيرين إلى هونغ كونغ، استجاب جوني نغ مباشرةً لمخاوف بوتيرين، وقال إنَّ سياسات هونغ كونغ "لن تتغيَّر بين عشية وضحاها".

"مرَّت جميع الاستراتيجيات واللوائح التنظيمية ذات الصلة بإجماعٍ اجتماعي كبير وإجراءات كاملة. لذلك، يمكنني أن أُخبر السيد فيتاليك أنَّ سياسات هونغ كونغ مستقرة للغاية".

بالإضافة إلى ذلك، شدَّد جوني نغ على أنَّ جميع السياسات أو التشريعات في هونغ كونغ تمرُّ بفترة مناقشةٍ تشمل "كتابةَ السياسات الحكومية، والمشاورات العامة، والمناقشات في لجان متعددة من المجلس التشريعي والجمعية العامة".

والجدير بالذكر أنَّ ذلك يأتي في الوقت الذي تواصل فيه هونغ كونغ الاحتفاظَ بمكانتها كأفضل مكان "جاهز للعملات المشفرة" لمدَّة عامين متتاليين، بنتيجة 8.36، مقارنةً بالولايات المتحدة التي حقَّقت درجة 7.25.

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أمَّا في 30 أغسطس، فأصبحت "هاشكي" (HashKey) و"أو إس إل" (OSL) أوَّل بورصتين تحصلان على تصريح لتقديم خِدمات العملات المشفرة للبيع بالتجزئة في هونغ كونغ. فيما دخلت بورصةُ العملات المشفرة (OKX) مؤخَّراً المرحلةَ النهائية من التحضير لترخيصها في هونغ كونغ.

Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره