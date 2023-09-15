Binance.US لا تتعاون مع التحقيق، وفقاً لإيداع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية

تام شمس - الجمعة 15 سبتمبر 2023 03:53 مساءً - اتَّهمت هيئةُ الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) شركةَ "بينانس يو إس" (Binance.US) بعدم التعاون في التحقيق الجاري ضدَّ بورصة العملات المشفرة، وفقاً لملفِّ المحكمة بتاريخ 14 سبتمبر.

وقد أشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات في ملفِّها القضائي إلى أنَّ الشركة القابضة المسمَّاة (BAM) قد أبرزت 220 وثيقة فقط في أثناء عملية الاكتشاف، مضيفةً أنَّ العديد من الوثائق المقدَّمة بموجب أمر الموافقة تتكوَّن "من لقطات شاشة ووثائق غير مفهومة دون تواريخ أو توقيعات".

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنَّ (BAM) رفضت تقديمَ شهودٍ أساسيين للإدلاء بشهاداتهم، حيث إنَّها وافقت فقط على أربع إفادات للشهود عدَّتها الهيئةُ مناسبةً من جانب واحدٍ، إذ قالت الهيئةُ:

"لقد استجابت لطلبات الاتصالات ذات الصلة باعتراضات شاملة، ورفضت تقديمَ المستندات المحفوظة في السياق العادي لأعمالها، مدعيةً أنَّ هذه المستندات غير موجودة، فقط لكي تتلقى هيئة الأوراق المالية والبورصات هذه المستندات لاحقاً من مصادر أخرى."

لقد أثارت هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضاً مخاوفَ بشأن استخدام "بينانس يو إس" (Binance.US) لبرنامج (Ceffu)، وهو برنامج لحفظ المحافظ مقدَّمٌ من الكيان العالمي "بينانس هولدينغز" (Binance Holdings Ltd). ومن ناحية أخرى، أشارت هيئةُ الأوراق المالية والبورصات إلى أنَّ (BAM) أدلت بتصريحات غير متَّسقة حول مشاركة (Ceffu) و(Binance) في إدارة المحفظة وأموال العملاء.

إذ أفادت هيئة الأوراق المالية والبورصات بأنَّ (BAM) ادَّعت أوَّلاً أنَّ (Ceffu) كان مزود برامج وخدمات الحفظ في محفظة (BAM)، لكنَّها ذكرت لاحقاً أنَّ (Binance) كانت مزود برامج الحفظ في محفظة (BAM). لذا قد أعربَ المنظِّمون عن قلقهم من أنَّ استخدام بورصةِ العملات المشفَّرة لبرنامج (Ceffu) ينتهك اتفاقيةً مسبقةً تهدف إلى منع تحويل الأموال إلى الخارج.

مقالات ذات صلة: رئيس قسم منتجات بينانس يستقيل بالتزامن مع استمرار مغادرة المسؤولين التنفيذيين في بينانس

يُذكر أنَّ هيئة الأوراق المالية والبورصات رفعت دعوى قضائية ضدَّ بينانس في 5 يونيو، حيث وجَّهت 13 تهمة ضدَّ بورصة العملات المشفرة، من بينها عروضُ الأوراق المالية غير المسجلة، ومنتجات (Simple Earn) و(BNB Vault)، وبرنامج التحصيص الخاص بها. كما ادَّعت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنَّه كان يجب على (Binance.com) و(Binance.US) و(BAM Trading) التسجيلُ بصفة وكالة مقاصة ووسيط تاجر وبورصة، على التوالي. إذ إنَّ العرضَ والبيعَ غير المسجَّل لبرنامج "التحصيص كخدمة" (Ataking-as-a-service) من (Binance.US) يتطلَّب من (BAM Trading) التسجيل بصفة وسيط تاجر أيضاً.

تأتي الاتِّهامات الأخيرةُ من قِبل هيئة الأوراق المالية والبورصات ضدَّ (Binance.US) وسْطَ أزمة داخلية في البورصة، حيث انضمَّ الرئيسُ التنفيذي لشركة (Binance.US)، براين شوردر، إلى قائمةٍ طويلةٍ من كبار المديرين التنفيذيين الذين غادروا الشركة هذا العام، ثمَّ تلي ذلك استقالةُ رئيس الشؤون القانونية ومدير المخاطر في البورصة في غضون أيام.

لم تستجب Binance.US على الفور لطلبات التعليقات.

مقالات ذات صلة: Binance.US تصف طلبات هيئة الأوراق المالية والبورصات بأنها "غير معقولة" في إيداع جديد في المحكمة

Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره