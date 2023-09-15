أبو ظبي تُصبح المركز الاستراتيجي الجديد لمنصة “IOTA” اللامركزية العالمية

تام شمس - الجمعة 15 سبتمبر 2023 03:53 مساءً - أعلنت منصة "IOTA" اللامركزية، التي تُوفر لمستخدميها القدرة على معالجة التحويلات النقدية بين الآلات المتصلة على شبكة "انترنت الأشياء"، عن خططها الرامية لإنشاء مُؤسسة مُستقلة ومنظمة في أبو ظبي.

ووفقاً للبيان الذي نشرته الشركة على موقعها الالكتروني، تهدف منصة "IOTA"، من خلال مقرها الجديد، إلى التأكيد على التزامها بالتوسع داخل الإمارات العربية المتحدة وعالمياً، وسعيها نحو تحفيز التبني العالمي لإطارها الرقمي وتعزيز الحوكمة اللامركزية.

كما تهدُف المنصة أيضاً إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لأبو ظبي، والذي يربط بين الأسواق الرئيسية، مثل دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا وآسيا، في التوسع عالمياً، وتسعى إلى تطوير عملياتها بفضل الإطار التنظيمي المُتقدم الذي توفره الأمارة.

وتعليقاً على الحدث، أعرب دومينيك شينر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "IOTA"، عن امتنانه للدعم القوي الذي تلقاه منذ وصوله إلى أبو ظبي، قائلاً: "حظينا منذ اللحظة الأولى بترحيبٍ حار ودعم لا يتزعزع من قبل القادة والهيئات التنظيمية والشركات في أبو ظبي." وأضاف: "أنا مُعجب حقاً بالطريقة التي تعمل بها البلاد بفضل الحكومة الرشيدة والقادة ذوي الرؤية المستقبلية. إننا مٌتحمسون حقاً للمساعدة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز للابتكارات التكنولوجية."

أبو ظبي والتكنولوجيا المستقبلية:

أطلقت مؤخراً دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي النسخةَ الافتراضيةَ من جزيرة ياس (Yas Island)، وهي جزيرة ترفيهية شهيرة في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي سياقٍ مُشابه، في أغسطس من هذا العام، منحت سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) تصريح الخدمات المالية (FSP) لشركة الأصول الافتراضية (M2) لتشغيل منشأة تجارية متعددة الأطراف من عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعلاوةً على ذلك، ستفتتح شركة البلوكتشين الكورية الجنوبية "نيوبلاي" (Neoply) مقرَّها العالمي في أبو ظبي بدعم من مكتب أبو ظبي للاستثمار (ADIO) بالتزامن مع استمرار عاصمة الإمارات العربية المتحدة في جذب شركات التكنولوجيا العالمية.

مقالات ذات صلة: "دبي الجنوب" تتبنى تقنية البلوكتشين في إدارة عملياتها اللوجستية