العملة الرقمية المستقرة USDC تستمر في التوسع وهذه المرة نحو شبكة NEAR

تقدم شركة Circle خيارا جديدا لمستخدمي عملتها المستقرة USDC وذلك بتوفير العملة الرقمية على بروتوكول NEAR، وهو نظام بلوكشين سريع وقابل للبرمجة.

الشركة تستهدف توسيع استخدام USDC ليشمل نظام بلوكشين ليس مبنيا على EVM (الجهاز الافتراضي للايثيريوم).

بفضل هذا التوسع، يمكن للمطورين والمستثمرين والمستخدمين الانتفاع بمزايا NEAR لتبادل القيم باستخدام USDC وتكاملها في التطبيقات اللامركزية dApps المبنية على NEAR.

يوفر بلوكشين NEAR إمكانية البرمجة بلغات مشهورة مثل JavaScript و Rust، مما يجعل عملية التطوير سريعة وسهلة.

بشكل أكثر تفصيل، أشار ممثلو Circle إلى الفرق بين USDC الأصلي الذي يعمل على NEAR وUSDC.e، هذه الأخيرة هي نسخة متصلة من العملة تعمل على نفس النظام لكنها مرتبطة بالايثيريوم.

ينصح المطورون بعدم إرسال USDC.e إلى حسابات Circle لتجنب فقدان الأموال.

في 31 أغسطس 2021، أتيحت العملة الرقمية المستقرة USDC أيضا على بلوكشين Optimism، وهي طبقة ثانية من بلوكشين الإيثيريوم.

في عام 2023، أضافت Circle دعما للعمل على بلوكشين Polkadot وArbitrum، ما يجعلها تتفوق على المنافسين من حيث تنوع النظم الأساسية التي تدعمها.

رغم هذه التوسعات، تواجه USDC تحديات كبيرة، حيث تراجع صافي القيمة السوقية للعملة من 55 مليار دولار في يوليو 2022 إلى 26 مليار دولار حاليا، وهو الأدنى في أكثر من عامين.

هذا التراجع جاء بعد انهيار عدد من البنوك الموجهة نحو العملات المشفرة في مارس 2023، مما أثر سلبا على الثقة في العملة المستقرة.

في هذا السياق، أعلن “جيريمي ألاير”، الرئيس التنفيذي لشركة Circle، عن خطط طموحة لتطوير بنية تحتية لـ الويب 3، في محاولة لتعزيز مكانة العملة في السوق.

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