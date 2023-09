تقرير: إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات تتسبب بمغادرة اثنين آخرين من كبار المدراء التنفيذيين في "Binance.US"

تام شمس - السبت 16 سبتمبر 2023 11:47 صباحاً - ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن اثنين آخرين من كبار المسؤولين التنفيذيين يخططون لمغادرة "بينانس يو إس" (Binance.US)، بعد يومٍ واحدٍ من رحيل الرئيس التنفيذي "براين شرودر" وتسريح ثلث موظفيها.

وبحسب ما ورد، فإن رئيس الشؤون القانونية "كريشنا جوففادي" وكبير مسؤولي المخاطر "سيدني ماجاليا" سيغادران الشركة أيضاً.

تُعد بورصة "بينانس يو إس" الذراع الأمريكية لبورصة العملات المشفرة العالمية "بينانس.

وقد تم تعيين "جوففادي" في مايو 2022، بعد أن كان يعمل في "أوبر" كرئيسٍ عالميٍّ للامتثال. بينما انضم "ماجاليا" إلى الشركة في ديسمبر 2021 بعد أن شغل منصب كبير مسؤولي الامتثال في "إنتل".

وفي هذا السياق، أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن جوففادي "كان إحدى سُبل تواصل الشركة مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية".

واجهت "بينانس يو إس" مؤخراً إجراءاتٍ قانونية من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات، حيث طلبت الهيئة التنظيمية تقديم وثائق مختومة إلى المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا في 28 أغسطس، والتي

What’s Up With The Secret U.S. SEC Motion Relating to Binance?



In the U.S. SEC/Binance litigation, the U.S. SEC has filed a sealed motion for leave to file documents under seal, according to an SEC court filing late yesterday. Filing a court document “under seal” allows… pic.twitter.com/cmx6gdh2so