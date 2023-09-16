خدمات التأمين تصبح جاهزةً أخيراً لفضاء العملات المشفرة

تام شمس - السبت 16 سبتمبر 2023 11:47 صباحاً - لقد كان أكبرَ صيفٍ حتَّى الآن للعملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك بعضُ التحرُّكات للصناعة مؤخَّراً للحصول على حمايةٍ كافية للشركات.

أدَّت التطوراتُ الرئيسةُ — للاعبين الجدد والتنظيم — إلى تقدُّم الصناعة عدَّةَ خطوات نحوَ دمج نفسِها في المشهد المالي.

كما رأينا سلطةَ تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) تعلِّقُ ترخيصَ (BitOasis) حتى تحقِّق بعضَ الشروط التشغيلية. في الوقت نفسه، مُنحت تراخيصُ جديدة في الإمارة للوسيط والتاجر التابع لشركة "نومورا" (Nomura)، "ليزر ديجيتال" (Laser Digital)، ولمزوِّد الوساطة والحفظ في أبو ظبي، "رين" (Rain). ومن جهةٍ أُخرى، دَرست شركةُ أجهزة تعدين العملات المشفَّرة، "فنيكس تيكنولوجي" (Phoenix Technology)، طرحاً عامَّاً أولياً (IPO)، وفقاً لبلومبرغ.

أمَّا في منتصف أغسطس، اتَّبعت (VARA) إخطارَيها من أبريل لفرض غرامةٍ قدرُها 10 ملايين درهم إماراتي (نحو 2.7 مليون دولار) على بورصة (OPNX)، ما يجلبُ أياماً للدفع للمحامين في جميع المجالات، بلا شك.

لقد كان الاهتمام أقلَّ بالتطوُّر في صناعة التأمين، التي شهدت بعضَ الوافدين الجُدد.

قطاع التأمين يواكبُ التمويلَ اللامركزي

حتَّى الآن، نظرَ قطاعُ التأمين على مستوى العالم إلى العملة المشفَّرة ببعض الحذر، حيث تحتاجُ شركات التأمين إلى تحديد المخاطر والمسؤولية — مخاطر ومسؤولية عملائها، وبالتالي مخاطرها ومسؤوليتها. بعدَ خمسة عشر عاماً من منتصف الأزمة المالية العالمية التي تضمُّ منتجاتٍ مدعومةً بالرَّهن العقاري من فئة "AAA"، نظرت شركات التأمين بعين الشك في دعم أيِّ منتجات مالية تحمل علامةً "مبتكرة"، فما بالك بعالم التمويل اللامركزي (DeFi) الذي مازال حديثاً.

دعونا نلخِّص بعضَ المخاوف الأساسية: لدينا عمليات التدوال الفاشلة في البورصات أو غيرها من مواطن الخلل التشغيلية؛ والسيولة المفاجئة لبعض العملات وداعميها؛ حالات الاحتيال الكبيرة (مثل حالة سام بانكمان فرايد من FTX، وسقوط الرئيس التنفيذي السابق لشركة (Titanium Blockchain Infrastructure Services)، مايكل ستوليري)؛ والتعرُّض غير المقصود أو تسهيل الأعمال مع البلدان الإرهابية أو الخاضعة للعقوبات؛ والتغييرات في التنظيمات من السلطة (سيَّما "بينانس" (Binance)، التي حصلت على ترخيص في بلد واحد، في حين أنَّ أنشطتها مقيَّدة في بلدان أخرى).

ثمَّة أيضاً مشكلةُ التهديد المستمرِّ للجريمة السيبرانية، إذ وجدت دراسةٌ أجرَتها "أكرونيس الشرق الأوسط" (Acronis Middle East) أنَّ حجمَ هجمات البريد الإلكتروني في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعَ بما يزيد عن 400٪ على أساس سنوي في الأشهُر الستَّة الأولى من عام 2023. كما أظهر التقريرُ أنَّ المجرمينَ يستخدمون الذكاء الاصطناعي (AI) بشكلٍ متزايد لتجاوز العقبات الأمنية.

أين نحن في قطاع التأمين

اليوم، تعمل بعضُ أكبر شركات التأمين في العالم بصفة شركاتٍ لإعادة تأمين الحماية المتعلقة بالعملات المشفرة بدلاً من مقدِّمي المنتجات المباشَرين. والأمرُ الأكثر إثارةً للاهتمام يتمثَّل في ظهور شركاتِ تأمينٍ متخصِّصةٍ جديدة تطبِّق معرفتَها بالقطاع لتحمُّل المخاطر، مع وجود جميع شركات التأمين هذه تقريباً خارج الإمارات العربية المتحدة.

في ظلِّ مزوِّدي العملات المشفَّرة الجُدد واليَد التنظيمية الأكثر صرامة، ما تزال هذه الخدمة الحيوية التي تساعد على استقرار جميع الصناعات وإدارة مخاطر الطرف المقابل تحاول اللحاق بالركب، أو ربما ما تزال بعيدة المنال.

ومع ذلك، يمكن أن تنشأ استشارةُ التأمين من مستشارين مؤهَّلين على أرض الواقع هنا. إذ تشهدُ شركاتُ العملات المشفرَّة تعرُّضاً في مجالات التأمين الرئيسة، بما في ذلك المديرين والمسؤولين، والتعويض المهني (PI) والجرائم التجارية أو الحيازة.

من ناحيةٍ، يحمي تأمينُ المديرين والمسؤولين (D&O) الإدارةَ عندما تتسبَّب أيٌّ من الكوارث المذكورة في توجيه أيِّ شريك أو مساهم أو منظِّمٍ أصابعَ الاتهام (بما لا يشمل الغرامات). ومن ناحية أخرى، ثمَّة تعويضٌ مهنيٌّ يحمي من مطالبات العملاء من مجموعة من الحوادث المؤسفة، مثل الإهمال أو مخاطر المعاملات أو التضليل أو المشورة المزعومة. في الوقت نفسه، فإنَّ التأمين على الحيازة أو في حالة الجريمة التجارية يحافظ على شركات العملات المشفرة في مأمنٍ من سرقة الأصول الرقمية المخزَّنة في مَحافظَ ساخنةٍ والأعمال الاحتيالية المحتملة.

يطالب المستثمرون، سيَّما شركاتُ رأس المال الاستثماري، بشكلٍ متزايد مزوِّدي خِدمات الأصول الافتراضية (VASPs) بوضع تأمين المديرين والمسؤولين (D&O) لحماية مصالحهم. كما يحذو صانعو القواعد حذوهم، حيث تطلبُ سلطةَ تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) من جميع مقدِّمي خدمات الأصول الافتراضية أن يكونَ لديهم تأمين المديرين والمسؤولين (D&O) و التعويض المهني (PI) والجرائم الجنائية في الأقل للسماح لهم بالعمل.

لذلك، في حين أنَّه عالَمٌ جديدٌ شجاع، من الممكن إجراءُ محادثاتٍ قديمة حول مخاطر الأعمال لمساعدة النظام البيئي للعملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة على تكوين أساسٍ أكثر ثباتاً.

أرسلان عزيز مديرٌ مساعد في شركة "إيه إي إس إنترناشيونال" (AES International) الائتمانية. لديه 16 عاماً من الخبرة في مجال التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك أدوارٌ استشاريةٌ للعملاء في "جوي دي فيفر الدولية لوساطة التأمين" (Joie de Vivre International Insurance Brokerage) و"بيناكل لوساطة التأمين" (Pinnacle Insurance Brokers). في شركة (AES)، يقدم عزيز المشورةَ لقادة الأعمال ومديري الموارد البشرية لحماية شركاتهم وأصولهم. كما يغطي دورُه الحاليُّ التوجيهَ لسوق التأمين النهائي للمجالات المعقَّدة، مثل التعويض المهني وتغطية المديرين والمسؤولين والتأمين ضدَّ الجريمة السيبرانية. يقدم عزيز أيضاً المشورةَ لشركات التداول الرقمي وعبر الإنترنت.