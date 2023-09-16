مؤسس بينانس CZ يعلق حول مستقبل بينانس بعد استقالة رئيس فرعها في الولايات المتحدة

مؤخرا، أدلى “Changpeng Zhao”، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس والمعروف باسم “CZ” في عالم العملات المشفرة، بتصريحات حول استقالة “بريان شرودر”، رئيس شركة بينانس الأمريكية.

وجه “CZ” انتباهه إلى الشكوك والمخاوف المتزايدة حول بينانس بعد رحيل عدد من القيادات التنفيذية الكبيرة.

واستقالة “شرودر” كانت الأخيرة في هذه السلسلة.

أوضح “CZ” أن “شرودر”، الذي عمل في بينانس لمدة عامين منذ عام 2021، سيأخذ فترة راحة مستحقة بعد النجاحات التي حققها.

أشاد “CZ” بإنجازات “شرودر” في تحسين مجموعة المنتجات والعمليات وزيادة حصة الشركة في السوق الأمريكية.

في هذا السياق، لفت “CZ” الانتباه إلى التحديات التنظيمية المتزايدة التي تواجه سوق العملات المشفرة، معتبرا أن البيئة قد تغيرت كثيرا مقارنة بالسنوات السابقة.

أعلن أيضا عن تعيين “نورمان ريد”، المستشار العام لـ “Binance.US”، كرئيس تنفيذي مؤقت للفرع.

وصف “CZ” “نورمان ريد” بأنه الشخص المثالي لقيادة الشركة في هذه الفترة، خصوصا بعد أن خدم في مناصب عليا بالأوراق المالية والبنك الاحتياطي الفيدرالي وغيرها.

يأتي هذا بعد استقالة “شرودر” وتسريح “Binance.US” لثلث موظفيها، بالإضافة إلى التهم الموجهة للشركة بسوء الإدارة والتضليل.

وفي ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها بينانس، من استقالات لتحديات قانونية، كان رد فعل “CZ” بسيط لكنه معبر عندما سُئل عن العبرة التي انتزعها من الأوضاع الحالية، فأجاب:

نحن نواصل البناء.

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