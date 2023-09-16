إختراق محفظة ميتاماسك الخاصة بمارك كوبان وسرقة ما قيمته 900,000 دولار

أعلن “مارك كوبان” المستثمر البارز ونجم التلفزيون ومالك فريق “دالاس مافيريكس” في الدوري الأمريكي لكرة السلة، عن فقدان مبلغ مالي كبير من محفظته ميتاماسك بسبب هجوم تصيد الكتروني ناجح.

بحسب تقارير البلوكشين، يقدر المبلغ الإجمالي للأموال المسروقة حوالي 900,000 دولار.

شركة “WazzCrypto” للتحقيق في قضايا العملات المشفرة تحقق في الحادثة لتحديد ما إذا كانت محفظة “كوبان” قد استُهدفت.

قالت منصة “Wazz” إن الحساب لم يكن نشطا لفترة تقارب الستة شهور، ثم تم تحويل كل الأموال الموجودة فيه فجأة.

ظهرت تحويلات مشبوهة في المحفظة المدعومة باسم “Mark Cuban 2” على Etherscan، بما في ذلك تحويل بمبلغ 2 مليون دولار عبر عملة USDC، وتحويل جميع الإيثريوم إلى عملة MATIC بعد وضعها في كوين بيس.

في حوار مع “DL News”، أكد “كوبان” الحادث، قائلا:

لم أستخدم ميتاماسك منذ فترة. يبدو أنهم كانوا يراقبونني.

وأضاف:

متأكد تماما من أني قمت بتحميل نسخة ملغمة من ميتاماسك.

وأشار إلى أنه أصبح آخر ضحية لهجمات التصيد في مجال العملات المشفرة.

وذكر أيضا أن العملية التي تمت على كوين بيس كانت إجراء منه لحماية باقي استثماراته.

بالإضافة إلى ذلك، لم يتم استنزاف سوى حساب واحد من محافظ ميتاماسك العديدة التي يملكها.

يُذكر أن “كوبان” كان له نظرة متقلبة تجاه عالم العملات المشفرة، حيث كان قد انتقد البيتكوين في الماضي، لكنه لاحقا غير موقفه وأصبح يمدح البيتكوين والايثيريوم والرموز الغير قابلة للاستبدال (NFT)، وأكمل بناء محفظة مالية قوية في هذا القطاع.

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