محامي الـ XRP "جون ديتون" ينضم إلى قضية "LBRY" كصديق للمحكمة

تام شمس - الأحد 17 سبتمبر 2023 11:52 صباحاً - قدم المحامي جون ديتون، الذي يشتهر بدعمه للعملة المُشفرة (XRP )، طلباً رسمياً إلى المحكمة، ليكون "صديقاً للمحكمة" في القضية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد منصة "LBRY".

ووفقاً لما نصت عليه الوثيقة

في الرابع عشر من سبتمبر 2023 إلى محكمة الاستئناف الدائرة الأولى في الولايات المُتحدة الأمريكية، قدّم "ديتون" طلباً رسمياً ليمثل "Naomi Brockwell" بصفته صديقاً للمحكمة .

وفي إشارةٍ إلى الطلب المُقدم،

Win, lose or draw, we will be in the fight! https://t.co/y5vidloho1 — John E Deaton (@JohnEDeaton1) September 14, 2023

"سواء فزنا أم خسرنا أم تعادلنا، سنكون طرفاً في المعركة!"

في منشورٍ على منصة إكس ( تويتر سابقاً):

وهنا تجدر الإشارة إلى أن "Naomi Brockwell" قد أسست منصة "Crypto Law" المُتخصصة بتقديم أخر الأخبار حول التطورات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة، بالتعاون مع "ديتون".

اشتهر "ديتون" بمناصرته لحقوق مستثمري العملات المشفرة، ومشاركته النشطة في المناقشات والإجراءات القانونية المُتعلقة باللوائح التنظيمية الخاصة بالعملات المشفرة.

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في مارس 2021، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قانونية ضد منصة"LBRY"، زاعمةً أن الشركة باعت توكنات "LBC" بشكلٍ غيرِ قانونيّ، دون الالتزام بالقانون الذي ينص على وجوب التسجيل لدى الهيئة التنظيمية.

وفي يوليو 2023، أصدرت المحكمة الأمريكية المحلية التابعة لمقاطعة "نيو هامشير"، الحكم النهائي في الدعوة القضائية، والذي نص على أن الشركة قد انتهكت بالفعل المادة 5 من قانون الأوراق المالية لعام 1933.

أما في السابع من سبتمبر، فقد قدمت "LBRY" طلباً إلى محكمة الاستئناف الدائرة الأولى في الولايات المُتحدة الأمريكية، للطعن في الحكم النهائي الذي صدر في الحادي عشر من يوليو، والذي فرض على الشركة غرامة مالية، ومنَعها من طرح الأصول المشفرة غير المُسجلة في المستقبل.

اعتُبر الحكم النهائي للقضية ذو آثار مُحتملة على دعوى (XRP). وبالرغم من ذلك، في الرابع عشر من يوليو عام 2023، أصدرت القاضية الجزئية الأمريكية "أناليسا توريس" حكماً موجزاً لصالح "ريبل"، ينص على أن بيع توكنات (XRP) لا يتعارض مع قوانين الأوراق المالية.