لتجاوز حاجز 30 ألف دولار، ما هو المستوى الذي يحتاج سعر البيتكوين كسره؟

في وقت إعداد هذه المقالة يتداول البيتكوين ويحافظ على استقراره أعلى من مستوى 25 ألف دولار بعد الهبوط الأخير الذي شهده من مستوى 30 ألف دولار.

لكن الوصول إلى مستويات جديدة أعلى من 30 ألف دولار يتطلب مزيد من الجهد.

التحليل الفني لسعر البيتكوين:

تحليل مقتبس من المحلل: إدريس

النظرة اليومية:

وفقا للرسم البياني اليومي، يظهر السعر ارتداد من 25 ألف دولار ويتوجه صعود.

لكن متوسطات 50 و200 يوم، حول مستوى 28 ألف دولار، تشكلان حواجز مهمة يتوجب على البيتكوين تخطيها لإمكانية اختبار وتجاوز 30 ألف دولار.

الزخم أيضا يبدو أنه يصب في صالح المشترين، حيث ارتفع مؤشر القوة النسبية فوق الـ 50%.

النظرة على الإطار الزمني 4 ساعات:

يوفر الإطار الزمني لمدة 4 ساعات فهما أفضل لتحركات السعر الأخيرة.

يتطلع السوق حاليا لاختراق الجانب العلوي للوتد الهابط.

في حالة نجاح هذا الاختراق، يحتمل أن يشهد سعر البيتكوين صعود نحو نقطة المقاومة عند 30 ألف دولار، وهو ما يشكل نمط انعكاس صعودي تقليدي.

التباين الصعودي في مؤشر القوة النسبية يُعزز احتمالية هذا السيناريو.

مقياس SOPR للمستثمرين على المدى القصير:

بعد الهبوط الحاد من مستوى 30 ألف دولار، عانى المستثمرون في البيتكوين ويمكن أن يقدم فحص تأثيرات هذا الهبوط بصيرة مفيدة.

يستخدم مقياس STH SOPR لقياس سلوك المستثمرين على المدى القصير، والذي يظهر ما إذا كان هؤلاء المستثمرين يبيعون بربح أو خسارة.

وقد كان هذا المقياس أقل من 1 في الفترة الأخيرة، مما يشير إلى أن المستثمرين يبيعون بخسارة.

هذا يوحي بأن هناك زيادة في العرض بسبب البيع، وعلى الرغم من أن هذا قد يكون إيجابيا في مراحل الصعود عندما يتحول الضعف إلى قوة، إلا أن السوق لم يدخل في مرحلة صعودية حتى الآن.

وبالتالي، إذا استمر هذا الاتجاه، قد يواجه السوق ضغوط هبوطية بسبب فائض العرض.

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