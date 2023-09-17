تقرير: قراصنة كوريا الشمالية يلجؤون إلى منصات التداول الروسية لتبييض العملات الرقمية المسروقة

يفيد تقرير صادر عن شركة “Chainalysis” المتخصصة في تحليل العملات المشفرة بأن هناك تعاون متزايد بين المجرمين الإلكترونيين في كوريا الشمالية وروسيا.

ووفقا للبيانات التي جمعتها الشركة، يستعين قراصنة كوريا الشمالية بمنصات تداول عملات مشفرة روسية لتبييض الأموال المحصلة عبر الأنشطة الإلكترونية الغير قانونية.

تصدر هذه المعلومات في الوقت الذي يجتمع فيه الزعيمان الذين يواجهان عقوبات، “كيم جونغ أون” و”فلاديمير بوتين”، لمناقشة قضايا تتعلق بالأسلحة.

يشير المراقبون في الأمم المتحدة أيضا إلى التطورات الجديدة في استراتيجيات كوريا الشمالية بخصوص الهجمات الإلكترونية.

تسلط “Chainalysis” الضوء على نقل 21.9 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة من Harmony Protocol إلى منصة تداول روسية معروفة بمعالجة معاملات مشبوهة.

الشركة تؤكد أن هذا يعتبر تطورا كبيرا في التعاون بين المجرمين الإلكترونيين في البلدين.

يُظهر التقرير أيضا أن منصات التداول الروسية، التي عادة ما تتجاهل القوانين الدولية، تُقلل من فرص استعادة الأصول المسروقة.

بيانات الشركة تكشف عن وجود ما يزيد على 340.4 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة من قراصنة كوريا الشمالية وذلك في العام الجاري 2023، مقابل 1.65 مليار دولار في العام الماضي.

تُختتم “Chainalysis” تقريرها بالإشارة إلى أن كوريا الشمالية تظل من بين أكبر التهديدات في عالم الجريمة الإلكترونية، مع عمليات سرقة تقدر بـ 3.54 مليار دولار.

على الرغم من الانخفاض، تمثل الجماعات المرتبطة بنظام كوريا الشمالية حوالي 29.7% من العملات المشفرة المسروقة في عام 2023.

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