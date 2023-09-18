كازاخستان تُنشئ وكالة تنظيمية لتنفيذ مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي

تام شمس - الاثنين 18 سبتمبر 2023 02:52 مساءً - لقد أنشأ البنكُ الوطنيُّ الكازاخستانيُّ (NBK) كياناً منفصلاً لقيادة تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي، التنغي الرقمي، وتنفيذه في البلاد.

وفقاً لبيانٍ رسميٍّ صدر في 15 سبتمبر، فإنَّ المؤسَّسة الوطنية للمدفوعات تمثِّلُ إعادةَ تنظيمٍ لمركز كازاخستان للتسويات بين البنوك. إذ إنَّ الهيئةَ الجديدة في كازاخستان ستشُرف أيضاً على نظام الدفع الوطني، بما في ذلك خِدمات المقاصة بين البنوك وتحويل الأموال وتحديد الهوية الرقمية.

كما سيتكون المؤسَّسة الوطنية للمدفوعات مسؤولةً عن تطوير "البنية التحتية المالية الرقمية"، بما في ذلك تنفيذ مشروع التنغي الرقمي.

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بدأ تطوير التنغي الرقمي في فبراير 2023، مع تحديد موعدٍ نهائي للإطلاق في عام 2025. في ذلك الوقت، شرح نائبُ محافظ البنك الوطني الكازاخستاني (NBK)، بيريك شولبانكوبوف، رؤيةَ البنك لـ "التعاون بين التمويل التقليدي والتمويل اللامركزي" الذي يمكن أن يزيد من الشمول المالي ويدعم التجارة الدولية.

في الوقت الحالي، يمرُّ مشروعُ العملة الرقمية للبنك المركزي في كازاخستان بمرحلة تجريبية في بيئة خاضعة للرقابة مع مستهلكين وتجار حقيقيين. علماً بأنَّه من بين الشركاء الرئيسين للمشروعِ أكبرُ بورصة للعملات المشفَّرة في العالم، "بينانس" (Binance)، حيث تدعمُ الشركة المشروعَ التجريبيَّ بحلِّها التقني، (BNB Chain).

يُذكر أيضاً أنَّه في يونيو، أعلنت بينانس عن إطلاق منصَّةِ أصولٍ رقميةٍ منظَّمة في كازاخستان بالشراكة مع بنك فريدوم فاينانس (Freedom Finance Bank) المحلي، ما يسمحُ للمستخدمين بتحويل الأموال الورقية إلى حساباتهم على المنصة.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره