إيقاف مؤقت لأنشطة منصة تداول العملات الرقمية JPEX بعد تحذيرات من الهيئات التنظيمية

من المقرر أن تعلق منصة تداول العملات المشفرة JPEX التداول اليوم الاثنين، وذلك بعد تلقيها لعدة تحذيرات من هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC).

وقد ركزت الهيئة على المنصة بسبب مزاعم حول تضليل البيانات والقيام بعمليات غير منظمة، وباتت المنصة الآن محل تحقيقات مرتبطة بالاحتيال.

المستخدمون يواجهون تحديات في سحب الأموال:

مع تصاعد الأزمة، أبدى المستخدمون مشاكل في الوصول إلى رصيدهم، وأكد بعضهم على رسوم سحب مرتفعة تصل إلى حوالي 1000 دولار.

هذه المشاكل دفعت بالعديد لتقديم 83 شكوى لدى شرطة هونغ كونغ، مع ذكر حجز ما قيمته 4.3 مليون دولار.

في الماضي القريب ألقت هيئة الأوراق المالية في هونغ كونغ الضوء على تكتيكات JPEX المثيرة للجدل، بما في ذلك مزاعم حول التراخيص الأجنبية ووعود غير واقعية بعوائد مرتفعة.

وأثار استخدام المنصة لمؤثرين مدفوعي الأجر لنشر معلومات مضللة القلق بشكل إضافي.

رد فعل منصة JPEX:

لم تبقِ منصة JPEX صامتة تجاه هذه الأزمات.

في محاولة للدفاع عن نفسها، أرجعت المنصة الأمور إلى تجميد الأموال من قبل صانعي السوق من الجهات الثالثة.

ووعدت بالعمل على استعادة السيولة وتقليل رسوم السحب، بالإضافة إلى خطط لإعادة تنظيم DAO والبحث عن مقترحات المستخدمين.

في الختام، يلقي التحقيق الجاري وعدم ثقة المستخدمين ظلالا من الشك على مستقبل منصة JPEX.

الأيام القادمة ستكون حاسمة لتحديد مصير المنصة ومجتمعها.

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