منصة CoinEx تطلب التفاوض مع القراصنة وتقدم مكافآت مقابل الكشف عن الثغرات الأمنية

بعد تعرضها لعملية اختراق مؤسفة، قامت منصة تداول العملات المشفرة CoinEx بدعوة القراصنة للدخول في مفاوضات، مع وعد بتقديم مكافأة مالية كبيرة في حالة إرجاع الأصول التي تمت سرقتها.

الفريق الأمني قد حدد مجموعة Lazarus، المدعومة من كوريا الشمالية، كجهة منفذة للهجوم على المنصة.

في رسالة علنية نشرت يوم 15 سبتمبر، أكدت CoinEx أن الهجوم شكل درسا قاسيا حول أهمية الأمان، ودعت الجهات التي نفذت الهجوم للتواصل والتفاوض.

الرسالة تضمنت نداء للمعتدين بأن يعيدوا النظر في الأثر الكبير لهذا الهجوم على الملايين من المستخدمين الذين وضعوا ثقتهم في CoinEx.

هذا ولم تتوانى CoinEx في الكشف عن تقديم مكافأة مجزية للقراصنة إذا تم استرجاع الأصول، مؤكدة على نيتها لتعزيز إجراءات الأمان في المستقبل.

وفقا لما نشرناه سابقا، تم اختراق المنصة في 12 سبتمبر وتم استخراج ما يقارب 55 مليون دولار من المحافظ الساخنة، حسب شركة SlowMist المتخصصة في أمن البلوكشين.

بينما، وحسب ما أشار إليه المحلل ZachXBT، تم التعرف على مجموعة Lazarus الكورية الشمالية كالمسؤولين عن الهجوم.

في تطور جديد، أفادت CoinEx أن التقديرات الأولية تشير إلى سرقة حوالي 70 مليون دولار، وهو رقم يفوق التقديرات السابقة.

ورغم ذلك، أشارت المنصة إلى أن هذا المبلغ يمثل نسبة ضئيلة من إجمالي الأصول المالية لديها.

لم تحدد CoinEx موعد لاستئناف عملياتها، لكنها تعهدت بإعادة فتح عمليات السحب تدريجيا بعد إجراءات أمنية مشددة.

ووعدت الشركة بتعويض المتضررين بنسبة 100%، مع العمل على تطوير محافظها الأمنية في الأسبوع المقبل.

حيث جاء في بيانها:

نحن نعمل حاليا على تحسين نظام المحافظ وحساب الخسائر، بالإضافة إلى تجميد العناوين المشبوهة بالتعاون مع شركائنا في الصناعة. بالنسبة لتعويض الأصول المسروقة، نحن في مرحلة تطوير خيارات التعويض. سنقدم التفاصيل في إعلاناتنا القادمة.

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