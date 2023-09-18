تايوان والسلفادور تشاركان في تعزيز قواعد العملات المشفرة

أعلنت الجمعية التايوانية للعملات المشفرة عن تنسيق رسمي مع دولة السلفادور من خلال مكتب الأصول الافتراضية والبنك المركزي، والإدارة الرئاسية، وفقا للصحفي “وو بلوكشين”.

هذه الخطوة تأتي كجزء من دعوات لإنشاء هيئة تنظيمية متخصصة للعملات المشفرة.

على الجانب التايواني، يشدد التنظيم الحالي على عدم قانونية إصدار العملات المستقرة وتداول مشتقاتها، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى تطوير إطار قانوني متطور.

في جلسة استماع نظمها المشرع التايواني “كو كو وين”، كانت مسائل تنظيم العملات المشفرة في دائرة الضوء.

المواضيع المتناولة تشمل إمكانية إنشاء هيئة مختصة في التكنولوجيا المالية وتقديم خيارات لتداول المشتقات المالية.

الجلسة شهدت مشاركة ممثلين من شركات العملات المشفرة الكبرى مثل بينانس وBitfinex.

الجمعية التايوانية للعملات المشفرة تأمل في هذه الخطوة أن تواكب الاتجاهات العالمية لتحسين التنظيم في هذا القطاع المتنامي.

والهدف من إنشاء مكتب الأصول الافتراضية هو زيادة الرقابة وتحسين حماية المستهلك.

في تايوان، يجري العمل على توجيهات لمزودي خدمة الأصول الافتراضية (VASP)، بالإشراف من لجنة الرقابة المالية التايوانية (FSC).

وتشمل هذه التوجيهات قواعد لمكافحة غسيل الأموال والامتثال القانوني.

على الرغم من القيود المفروضة على العملات المشفرة والتعدين في الصين، تايوان تتجه نحو تطوير إطار تنظيمي شامل للعملات المشفرة، بما في ذلك معايير تنظيمية مخصصة وتدابير لحماية المستهلك.

جلسة الاستماع العامة التايوانية أكدت على ضرورة تطوير قواعد تنظيمية ملموسة وشاملة، ودعم صناعي من الحكومة، وإنشاء هيئة مالية تكنولوجية، لمواكبة التطورات في العملات المشفرة.

في تطورات أخرى، أشار “هوانغ شيهي” من لجنة الرقابة المالية إلى إنشاء جمعية لتنظيم العملات الافتراضية في المستقبل القريب.

وأكد على التحديات المتعلقة بالتغطية التأمينية للقطاع والإدارة المستقلة.

من جهته، دعا “تشن مينغهوي”، مدير العمليات في Maicoin، و”هي شوانرونغ” من بينانس إلى تنظيم هرمي وتوجيهات قانونية محددة.

وأعطى “هوانغ شيهي” أيضا الأولوية للتنظيم الذاتي وتفويض الصناعة للتفاصيل التنظيمية، مع مناقشة كيفية التعامل مع العملات المستقرة وقضايا الإعلان.

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