تعثر هيئة SEC في الحصول على إذن لفحص شركة بينانس الأمريكية

في يوم أمس الاثنين 18 سبتمبر، لم تنجح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في الحصول على الموافقة القضائية للتحقيق بشكل أعمق في عمليات منصة بينانس الأمريكية (Binance.US).

كانت الهيئة التنظيمية تسعى للحصول على موافقة من القاضي الفيدرالي لفحص البنية التحتية التقنية للمنصة، وجمع معلومات إضافية، بعد دعوى قضائية سابقة رفعتها ضد الشركة وشركتها الأم (Binance Holdings Ltd).

ولكن القاضي “ضياء فاروقي” عبر عن تحفظاته بشأن منح هذه الإذن في هذه المرحلة.

تعتبر هذه النتيجة خسارة إجرائية مؤقتة للهيئة، التي ذكرت في مستنداتها القضائية أن بينانس الأمريكية قدمت معلومات غير كافية للتحقيق.

الهيئة أشارت أيضا إلى الهجرة الجماعية للعديد من الموظفين الكبار في بينانس كدليل على موقفها.

من جهتها، وصفت بينانس الأمريكية محاولات الهيئة لجمع مستندات بأنها رحلة صيد وأنها تعتمد على جمع معلومات واسعة النطاق بشكل مفرط.

ورفضت الشركة تقديم شهادات من كبار المسؤولين التنفيذيين، معتبرة أنهم ليس لديهم معلومات مباشرة تتعلق بأمن الأصول التي تديرها الشركة.

بينما يتابع القضاء سير القضية، تم التوصل لاتفاق بين الطرفين يقيد استخدام بينانس الأمريكية لأصولها ويلزمها باستعمالها في الأعمال التجارية الرئيسية فقط.

هيئة SEC ما زالت تشير إلى وجود عقبات في الحصول على وثائق وشهادات من بينانس الأمريكية.

في تعليقه على الوضع، قال القاضي “فاروقي”:

سنحتاج للتقدم في هذه القضية بصبر.

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