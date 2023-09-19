إنتعاش محتمل في أسعار العملات المشفرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي حسب تحليل من “Bitget”

رغم الإثارة التي شهدها قطاع الذكاء الاصطناعي هذا العام، فإن العملات الرقمية المتعلقة بهذا المجال تواجه تراجعا ملحوظ.

يحدث هذا في سياق سوق مالي متراجع بصفة عامة.

العملات الرقمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا تزال تتداول بثبات، متأثرة بالحالة العامة للسوق، ولكن هناك بعض العملات الرقمية التي قد تحول دون استمرار هذا الاتجاه.

تقرير جديد من “Bitget”، يشير إلى أن تحسن الأوضاع أصبح قريب.

في الواقع، يمكن للتطورات الكبيرة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والمجالات المرتبطة بها أن تعزز قيمة هذه العملات الرقمية.

يمكن أن يشمل ذلك الابتكارات أو النقلات التكنولوجية التي تلفت انتباه السوق.

الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، التي تطلق منتجات جديدة أو تحقق تطورات كبيرة في منتجاتها الحالية، قد تحدث تأثيرا إيجابيا على أسعار هذه العملات التي تبدو مكتئبة في الوقت الراهن.

من الشركات المعول عليها في هذا المجال شركة Fetch.ai ومنصة تبادل البيانات Ocean، التي شهدتا زيادة في النشاط مؤخرا.

ووفقا لتحليل Bitget، فإن دور الإعلام مهم أيضا.

من المحتمل أن تزيد قيمة هذه العملات عند نشر أخبار إيجابية وتغطية إعلامية تتعلق بالذكاء الاصطناعي، مما يجذب بدوره المستثمرين الأفراد ويعزز أسعار هذه العملات الرقمية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المستثمرين الأفراد الذين ينجذبون للسوق، محفزين بمشاعر “FOMO” عندما يرون الأرباح التي يحققها الآخرون، يمكن أن يدفعوا الأسعار للأعلى.

واُختتم تقرير Bitget بما يلي:

في ظل توالي الأخبار والأحداث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، قد يشهد هذا القطاع تحسنا في الأفق، وقد يكون التسلح بالصبر عند نقاط منخفضة خيارا جيد.

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