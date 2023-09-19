بينانس ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات: جلسة الاستماع في واشنطن العاصمة حول طلب الاستطلاع في القضية

تام شمس - الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 11:47 صباحاً - كان الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، تشانغبنغ تشاو، هادئاً في الساعات التي سبقت جلسة الاستماع في المحكمة المحلية لمقاطعة كولومبيا في 18 سبتمبر، حيث نشر صورةً لبضائعَ تحمل علامةً تجارية مع رسالةٍ مبتهجة حول المتدربين في الشركة.

ومع ذلك، من المرجَّح أن يولي اهتماماً وثيقاً لإجراءات المحكمة، إذ إنَّ الخلاف بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) و"بينانس يو إس" (Binance.US) بلغ مستوىً مرتفعاً بعد أسبوعٍ من الإيداعات العدائية في المحكمة.

يَعقد قاضي الصلح ضياء فاروقي جلسةَ استماعٍ حولَ طلب الإجبار من جهة هيئة الأوراق المالية والبورصات، والذي وصفته بينانس بأنَّه "مرهِق بشكل غير مبرَّر". أمَّا هيئة الأوراق المالية والبورصات فأفادت بأنَّ بينانس غيرُ متعاونة بالرغم من موافقتها على أمر الموافقة على الاستطلاع في قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات ضدَّها بسبب عمليات الأوراق المالية غير المسجَّلة وغيرها من الادعاءات.

تعدُ حراسةُ أصول عملاء (Binance.US) من الأسئلة الكبيرة التي تطرحها الجهة التنظيمية، إذ أشار رئيس مكتب إنفاذ الإنترنت السابق في هيئة الأوراق المالية والبورصات، جون ريد ستارك، في منشور على موقع "إكس" (تويتر سابقاً) إلى أنَّ شركة "سيفو" (Ceffu) تقرُّ بأنَّها معروفة قانونياً باسم "بيفينيتي" (Bifinity) في صفحة "شروط الاستخدام" الخاصة بها. وأضاف ستارك أنَّ (Bifinity) حُدِّدت كجزءٍ من مجموعة بينانس (Binance Group). إذا كان الأمر كذلك، فإنَّ أصول عملاء (Binance.US) محروسة من الناحية العملية من قبل (Binance)، ومعرَّضة لخطر الاستيلاء عليها، كما يضيف المراقبون.

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ومن ناحيتها، وافقت (Binance.US) على أنَّ الموظفين الأمريكيين فقط هم الذين يمكنهم الوصول إلى أموال العملاء.

فيما وجدت الأقسام التي كُشفَ عنها حديثاً من الشكوى التي قدَّمها مدقق هيئة الأوراق المالية والبورصات ضدَّ (Binance) و(Binance.US) والرئيس التنفيذي تشاو في يونيو ما يلي:

"كان من الصعب، وأحياناً من غير الممكن، سحبُ أرصدة المحفظة بشكل جماعي اعتباراً من نقطة تاريخية في الوقت المناسب، ما يجعل من الصعب للغاية التأكُّدُ من أنَّ الشركة مضمونةٌ بالكامل في نقاط زمنية محددة".

كما يُظهر مستندٌ آخر غير مختوم اعتراضات (Binance.US) على المجموعة الأولى من طلبات هيئة الأوراق المالية والبورصات للحصول على المستندات. إذ تدَّعي (Binance.US) أنَّ الطلبات تتراوح من "المبالَغ فيها" إلى المستحيلة، كما هو الحال في الحالات التي تسعى فيها الهيئة إلى مطالبة البورصة "بتكوين أو إنشاء أو تجميع أو تطوير مستندات ليست حالياً في حوزة (BAM) أو عهدتها أو سيطرتها". أمَّا الوثائق الأخرى فمحميةٌ بموجب امتياز المحامي وموكله، كما تدعي بينانس، أو أنَّها أسرارٌ تجارية أو معلومات شخصية أو سرية.

يُذكر أنَّ إيداع 15 سبتمبر يسرد جميعَ المتطلبات الـ 38 التي ذكرتها هيئة الأوراق المالية والبورصات بشكل فردي، ويجادل ضدَّها جميعاً.

تجدر الإشارة إلى أنَّ هذه القصة آخذةٌ في التطور، وسنضيف المزيدَ من المعلومات بمجرَّد توافُرِها.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره