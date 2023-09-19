هونغ كونغ تشدد تنظيم العملات المشفرة في أعقاب قضية احتيال JPEX

تام شمس - الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 03:49 مساءً - يتطلع المنظمون في هونغ كونغ إلى تشديد الخناق حول سوق العملات المشفرة عقب اعتقال ستة أفراد بعد مزاعم بالاحتيال تتعلق ببورصة عملات مشفرة غير مرخصة تسمى JPEX.

أفاد الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، جون لي كا تشيو، للصحفيين في 19 سبتمبر بأنَّ الحكومة ستزيد من جهودها لإبلاغ المستثمرين وتذكيرهم فقط باستخدام المنصات الممنوحة لتراخيص لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة، ​حسبما ذكرت ​وكالة أسوشيتد برس.

وقد انتشرت قضيةُ بورصة JPEX في 13 سبتمبر عندما أخطرت الهيئةُ الجمهورَ بأنَّها تلقَّت ما يزيدعن 1000 شكوى حول منصة تبادل العملات المشفرة غير المسجَّلة، مع ادعاءاتٍ بخسائر تزيد عن مليار دولار من دولارات هونغ كونغ (128 مليون دولار).

كما أشارت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ إلى أنَّ بورصة (JPEX) روَّجت لخدمات ومنتجات المنصة للجمهور في هونغ كونغ عبر المشاهير عبر الإنترنت وصرَّافي الأموال خارج البورصة.

حين أصبَحت مشكلات بورصة (JPEX) عامَّةً، وجدَ العديدُ من مستخدمي المنصَّة أنفسَهم غير قادرين على سحب أموالهم، في حين اشتكى آخرون من انخفاض أرصدة المحافظ. فبعد أن حذرت هيئة الرقابة في هونغ كونغ البورصة، ورد أن المنصة رفعت رسوم السحب إلى 1000 دولار لثني المستخدمين عن سحب أصولهم.

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ومن ناحيتها ألقت بورصة العملات المشفَّرة باللوم لاحقاً على صانعي السوق من الأطراف الثالثة​ في أزمة السيولة المستمرة على المنصة والتي أدت إلى ارتفاع رسوم السحب. فيما ألقت شرطة هونغ كونغ القبضَ على المؤثر جوزيف لام (لين زو) لارتباطه ببورصة JPEX.

لقد أسَّست هونغ كونغ نفسَها لتكون مركزاً متنامياً للعملات المشفَّرة في عام 2023، مع سنِّ تشريعات مؤيِّدة للعملات المشفرة وفتح سوق تداول العملات المشفرة لعملاء التجزئة. ومع ذلك، فقد خدعت منصاتُ العملات المشفرة غيرُ المرخَّصة، مثل JPEX، العديدَ من المستخدمين في البلاد بسبب نقص المعرفة والوعي. لذا تعمل الهيئة التنظيمية الآن على تثقيف الناس حول استخدام المنصات المرخَّصة فقط لأنشطتهم في تداول العملات المشفرة.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره