البنك الروسي المركزي: الروبل الرقمي المُنتظر لن يستخدم البيانات الحيوية للمواطنين الروس

تام شمس - الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 03:49 مساءً - أكدت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، خلال مؤتمرٍ صحفيٍّ عُقد بعد اجتماع مجلس الإدارة، أن تقديم المواطنين الروس لبياناتهم الحيوية (البيومترية) لا تزال عملية طوعية تماماً، ولا تتعلق أبدا بالعملة الرقمية المركزية الجديدة، في محاولةٍ منها لتبديد المخاوف التي أثيرت حيال العملة الرقمية المركزية (CBDC).
ووفقاً للتقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الروسية "تاس"، علقت "نابيولينا" في هذا الصدد: "إن أخذ القياسات الحيوية للمواطنين وإطلاق الروبل الرقمي هما مشروعان منفصلان ولا علاقة لهما ببعضهما البعض على الإطلاق." وأضافت: "إن استخدام الروبل الرقمي لا يتطلب أخذ القياسات الحيوية. إن كلا العمليتين - تقديم القياسات الحيوية واستخدام الروبل الرقمي – بيد المواطن بشكلٍ كامل."
كما أضاف التقرير أنه قد تم إنشاء النظام البيومتري الوطني المُوحّد لتوحيد عملية جمع البيانات البيومترية، بهدف منع الكيانات التجارية المتعددة من جمع المعلومات البيومترية للمواطنين، وحماية هذه البيانات الحساسة من خلال منع الوصول غير المصرح به.
وفي وقتٍ سابق من هذا العام، كشف يوري شابانوف، نائب رئيس قسم تطوير تقنيات الهوية الرقمية في وزارة التنمية الرقمية، أن أكثر من 50 مليون "إيداع بيومتري" تم تقديمه من قبل الروس، في محاولةٍ منهم للوصول إلى الخدمات عبر الأنظمة البيومترية المحلية.
وعلى الرغم من هذا العدد الهائل، سلطت الوزارة الضوء على أن أقل من 1 ٪ من المواطنين الروس طلبوا رسمياً عدم جمع بياناتهم البيومترية.
العملة الرقمية المركزية في روسيا (CBDC):
تم إطلاق مبادرة العملة الرقمية للمرة الأولى في عام 2020، واعتباراً من 1 أغسطس 2023، تم اعتبارها رسمياً الشكل الثالث للعملة الوطنية، وسيتولى البنك المركزي الإشراف عليها.
وفي الحادي عشر من أغسطس، أعلن رومان لاتيبوف، النائب الأول لرئيس وزارة النقل وتطوير البنية التحتية للطرق، عن استعداد مترو موسكو لدخول البرنامج التجريبي الذي وضعته الجهات التنظيمية للروبل الرقمي، واختبار مدى فعالية الأصل الرقمي الجديد.
كما أطلق بنك روسيا مشروعه التجريبي الشامل الخاص بالروبل الرقمي في الخامس عشر من أغسطس، ومن المقرر أن يُشارك في الدراسات الأولية للبنك حوالي 600 مواطن و30 منفذ بيع بالتجزئة، وستشمل الدراسات 11 مدينة، وستتضمن الأهداف الأساسية للبرنامج التجريبي الاختبار الصارم لوظائف المحافظ الرقمية، وتبسيط التحويلات بين العملاء، وتسهيل مدفوعات التجزئة باستخدام رموز الاستجابة السريعة.
وفي الثالث والعشرين من أغسطس، أعلن بنك "MTS" الروسي عن انطلاق مرحلته الاختبارية الأولى للروبل الرقمي الحقيقي، والتي ستتيح للعملاء فرصة فتح حساباتهم الخاصة بالروبل الرقمي واختبار إمكانات العملة الرقمية الجديدة. وفي الوقت نفسه، أعلن بنك "PSB" عن إتمام أول عملية تحويلٍ للروبل الرقمي بنجاح.
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