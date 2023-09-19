البنك الروسي المركزي: الروبل الرقمي المُنتظر لن يستخدم البيانات الحيوية للمواطنين الروس

تام شمس - الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 03:49 مساءً - أكدت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، خلال مؤتمرٍ صحفيٍّ عُقد بعد اجتماع مجلس الإدارة، أن تقديم المواطنين الروس لبياناتهم الحيوية (البيومترية) لا تزال عملية طوعية تماماً، ولا تتعلق أبدا بالعملة الرقمية المركزية الجديدة، في محاولةٍ منها لتبديد المخاوف التي أثيرت حيال العملة الرقمية المركزية (CBDC).

ووفقاً للتقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الروسية "تاس"، علقت "نابيولينا" في هذا الصدد: "إن أخذ القياسات الحيوية للمواطنين وإطلاق الروبل الرقمي هما مشروعان منفصلان ولا علاقة لهما ببعضهما البعض على الإطلاق." وأضافت: "إن استخدام الروبل الرقمي لا يتطلب أخذ القياسات الحيوية. إن كلا العمليتين - تقديم القياسات الحيوية واستخدام الروبل الرقمي – بيد المواطن بشكلٍ كامل."

كما أضاف التقرير أنه قد تم إنشاء النظام البيومتري الوطني المُوحّد لتوحيد عملية جمع البيانات البيومترية، بهدف منع الكيانات التجارية المتعددة من جمع المعلومات البيومترية للمواطنين، وحماية هذه البيانات الحساسة من خلال منع الوصول غير المصرح به.

وفي وقتٍ سابق من هذا العام، كشف يوري شابانوف، نائب رئيس قسم تطوير تقنيات الهوية الرقمية في وزارة التنمية الرقمية، أن أكثر من 50 مليون "إيداع بيومتري" تم تقديمه من قبل الروس، في محاولةٍ منهم للوصول إلى الخدمات عبر الأنظمة البيومترية المحلية.

وعلى الرغم من هذا العدد الهائل، سلطت الوزارة الضوء على أن أقل من 1 ٪ من المواطنين الروس طلبوا رسمياً عدم جمع بياناتهم البيومترية.

العملة الرقمية المركزية في روسيا (CBDC):