منظم العملات المشفَّرة الألماني يدعو إلى قواعد عالمية تحكم المراكز المالية المتخصِّصة

تام شمس - الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 03:49 مساءً - في حين أحرز الاتحاد الأوروبي تقدُّماً كبيراً نحو تنظيم العملات المشفرة عبر الموافقة على إطاره الشامل، الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA)، ما تزال الحاجة إلى التنظيم العالمي قائمةً، وفقاً لأحد كبار المسؤولين التنفيذيين في هيئة الرقابة المالية الفيدرالية الألمانية (BaFin).

وفي منشور مدوَّنة في 18 سبتمبر، سلَّط روبرت شايفر، المديرُ التنفيذي للاستراتيجية والسياسة والرقابة في هيئة الرقابة المالية الألمانية على أهمية التنظيم العالمي الموحَّد لصناعة العملات المشفرة.

مشيراً إلى المثال المؤسف لقضية بورصة FTX، قارنَ شايفر المنظمين بنظام مراقبة الحركة الجوية، مشبِّهاً "بعضَ الأصول المشفَّرة ومشروعات التمويل اللامركزي" بالأجسام الطائرة التي لا يمكن التعرُّف عليها.

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من جهةٍ أُخرى، أقرَّ شايفر بالتقدُّم الواضح في تنظيم العملات المشفرة مع اعتماد قانون MiCA في الاتحاد الأوروبي، ومجموعات توصيات مجلس الاستقرار المالي (FSB) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، بالإضافة إلى المعيار الإشرافي الدولي الجديد للجنة بازل (Basel Committee) لمعالجة تعرُّضات الأصول المشفرة.

ومع ذلك، ذكّر المسؤولُ بالتناقضات الموجودة على نطاق عالمي، حيث ما يزال ثمَّة مكانٌ للاستثناءات من الدفع التنظيمي العالمي:

"يجب الآن تنفيذ المبادئ المشتركة بشكل متَّسق ومنسَّق في جميع أنحاء العالم. يجب ألَّا توجدَ نقاطٌ بيضاءُ في رادار الطيران: يجب أن تنطبق القواعد العالمية أيضاً على المراكز المالية المتخصِّصة".

كما أنَّ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد أعرب عن الشعور نفسِه مؤخَّراً، حيث ضغطَ من أجل التعاون العالمي في صياغة لوائح العملات المشفرة بين الدول الأعضاء في مجموعة العشرين.

في الوقت نفسه في ألمانيا، كما هو الحال في عدد من الأسواق الأوروبية الأخرى، أصبح قطاع العملات المشفرة والبلوكتشين رائداً بين شركات التكنولوجيا المالية في الاستثمارات، التي جذبت خلال النصف الأول من عام 2023.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره