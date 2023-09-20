مسؤول سابق في البنك الألماني يُقر بالذنب بشأن "صندوق العملات المشفرة الاحتيالي R3"

تام شمس - الأربعاء 20 سبتمبر 2023 12:00 مساءً - اعترف المصرفي الاستثماري السابق في البنك الألماني (دويتشه بنك)، الذي تم اتهامه في وقتٍ سابق من هذا العام بتنفيذ مخططٍ احتيالي لتداول العملات المشفرة، بأنه مذنب بتهمة الاحتيال في الاستثمار، وقد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاماً.

ووفقاً لبيانٍ صدر عن وزارة العدل في 19 سبتمبر، أقر "رشاون راسل" البالغ من العمر 27 عاماً، بأنه مذنب بالمشاركة في مخطط احتيالي، حيث كان يدير صندوقاً استثمارياً احتيالياً للعملات المشفرة، يُطلق عليه اسم "صندوق R3 للعملات المشفرة".

خلال الفترة الممتدة ما بين نوفمبر 2020 وأغسطس 2022، احتال "راسل" على 29 مستثمراً، بمبالغ تصل إلى 1.5 مليون دولار، من خلال الاستفادة من سمعته كمصرفي استثماري ووسيط مالي مرخص، حيث كان يعد المستثمرين بأنه قادر على تحقيق عوائد مضمونة وضخمة على استثماراتهم بالعملات المشفرة.

في العديد من الأحيان، كان "راسل" يكذب على المستثمرين بشأن استثماراتهم ويختلق مستندات مزيفة تُظهر معلومات خاطئة تتعلق بعائداتهم، وفقاً لوزارة العدل.

كما وجد المدعون أن "راسل" قد أرسل صوراً معدّلة لرصيده المصرفي إلى مستثمريه.

وبالإضافة إلى ذلك، عندما سعى أحد المستثمرين إلى الاستفادة من استثماراته في العملات المشفرة، لم يرسل "راسل" الأموال أبداً، وبدلاً من ذلك، أرسل إلى ضحيته تأكيداً مزيفاً لتحويل الأموال.

ووفقاً للمدعين العامين، فإن معظم المبلغ الذي حصل عليه من ضحاياه، والذي قُدّر بـ 1.5 مليون دولار، لم يتم استخدامه أبداً للاستثمار في الأصول المشفرة. بدلاً من ذلك، اختلس "راسل" الأموال واستخدمها "لغاياته الشخصية، مثل المقامرة وسداد مستحقات المستثمرين السابقين".

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وبالإضافة إلى مخططه الاستثماري الاحتيالي، أقر راسل أيضاً بالذنب لدوره في مخطط احتيالي منفصل، حيث حصل عن طريق الاحتيال على عددٍ من بطاقات الائتمان والأجهزة الأخرى.

وقد قالت وزارة العدل إن "راسل" حصل على الوثائق الشخصية هذه بقصد استخدامها لإجراء معاملات غير قانونية.

وعند صدور الحكم، قد يواجه "راسل" عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاماً بسبب جرائمه، حيث حكم قاضي الصلح في الولايات المتحدة، سانكت ج. بولسارا، بأنه سيُطلب منه دفع أكثر من 1.5 مليون دولار كتعويض.