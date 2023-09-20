بروتوكول التمويل اللامكزي "Balancer" يتعرَّض لهجوم أدَّى إلى سرقة عملات مشفرة بقيمة 238 ألف دولار

تام شمس - الأربعاء 20 سبتمبر 2023 12:48 مساءً - حثَّ (Balancer)، وهو بروتوكول تمويل لامركزي قائم على شبكة إيثيريوم، المستخدمينَ على الابتعاد عن موقعه على الويب، بعد هجوم على واجهته الأمامية.
إذ أبلغت المنصَّة مجتمعَها في 19 سبتمبر عند الساعة 11:49 مساءً بالتوقيت العالمي الموحَّد، وحثَّت المستخدمينَ على عدم التفاعل مع واجهة مستخدم (Balancer) حتى إشعار آخر.
كما أشارت المنصَّة إلى أنَّ تفاصيل الهجوم قيد التحقيق، ولكنَّها لم تعلِّق رسمياً على ما إذا كانت أموال المستخدمين قد تأثَّرت، إلَّا أنَّ كوزمي فولانيتو، المساهم في Balancer، ALERT: An attacker has compromised @Balancer's frontend.
أنَّ خزينة Balancer ما تزال "بخير بنسبة 100٪".
The Balancer team has advised users not to interact with the interface, but has added on Discord that the smart contracts are safe.
Read more: https://t.co/bufYPKSlXr pic.twitter.com/ilb8Zw8BJd
ALERT: An attacker has compromised @Balancer's frontend.
ومع ذلك، تُقدِّر شركاتُ أمن البلوكتشين، بما فيها (PeckShield) ومحلل البلوكتشين (ZachXBT)، أنَّ ما لا يقل عن 238,000 دولار من العملات المشفرة قد سُرقت حتى الآن.
كما أبلغ بعضُ المستخدمين أنَّه عند التفاعل مع موقع الويب، يُطلب منهم الموافقة على عَقدٍ ضار يستنزف مَحافظ المستخدمين.
فيما
أحدُ خبراء الصناعة ما يُقال إنَّ المستخدمين الآخرين قد مرُّوا به:
Massive Balancer HACK 🚨@Balancer was hacked— Hanzo ㊗️ (@DeFi_Hanzo) September 19, 2023
If you open the website it asks you to change the chain, where you hold the most amount of money
After that scam transaction is sent, after confirmation money are gone
Don't open the website!!!
Maximum repost pic.twitter.com/d0jYDTeatf
"إذا فتحتَ موقع الويب، فسيطلبُ منك تغيير السلسلة، حيث تحتفظ بأكبر قدر من المال. بعد إرسال معاملة الاحتيال هذه، تختفي الأموال بعدَ التأكيد. لا تفتحوا الموقع!!!"
يُواجه المستخدمون الذين يحاولون الوصول إلى موقع Balancer علامة تحذير:
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يعدُّ هذا الهجومَ الثاني على منصة Balancer في أقلِّ من شهر بعد أن حذَّرت من ثغرة أمنية حرجة في 22 أغسطس، حيث عانت استغلالاً Update:
مليوني دولار فيما يتعلق بالثغرة الأمنية بعد أيام فقط.
🚨The @Balancer exploiters have gained a total of ~$2.1M
ETH:
0xB23711b9D92C0f1c7b211c4E2DC69791c2df38c1
0xed187f37e5ad87d5b3b2624c01de56c5862b7a9b
0x429313e53a220c4a5693cad1da26ae5045b5762f
FTM:
0x64E08fa89C2bAE9F123cc8a293775f0E6CC86760
OPT:… https://t.co/8N0BQyHJ0S pic.twitter.com/tXagAdVzkT
Update:
فيما نشر فريقُ البروتوكول على منصة X في 27 أغسطس أنَّ "بروتوكول (Balancer) على عِلمٍ بعملية اختراق تتعلَّق بالثغرة أدناه"، مضيفاً أنَّه بالرغم من أنَّ تدابير التخفيف التي اتُّخذت في الأيام الأخيرة قد قلَّلت بشكل كبير من المخاطر، فإنَّه لا يمكن إيقافُ مجمَّعات السيولة المتأثرة مؤقَّتاً.
كما نصح الفريقُ بأنَّه "لمنع المزيد من عمليات الاستغلال، يجب على المستخدمين السحب من مزوِّدي السيولة (LPs) المتأثرين".
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Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره
كانت هذه تفاصيل خبر بروتوكول التمويل اللامكزي "Balancer" يتعرَّض لهجوم أدَّى إلى سرقة عملات مشفرة بقيمة 238 ألف دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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