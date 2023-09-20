البيتكوين يحطم رقم قياسي بوصول عدد معاملاته لـ 703,000 في يوم واحد

في الأسبوع الماضي، شهدت عملة البيتكوين زيادة غير مسبوقة في حجم المعاملات، متزامنة مع ارتفاع طفيف في قيمتها.

وفقا لأحدث إحصائيات “IntoTheBlock”، بلغ عدد المعاملات اليومية للبيتكوين نحو 703,000 معاملة، مسجلة بذلك أعلى حجم منذ نحو عامين.

من الجدير بالذكر أن هذا الارتفاع جاء بينما بلغ سعر البيتكوين مستوى 27,000 دولار خلال نفس الفترة.

كما لوحظ ارتفاع في عدد العناوين النشطة يوميا على شبكة البيتكوين.

بحسب إحصائيات من “Bitinfocharts”، ازداد عدد العناوين النشطة يوميا لأعلى مستوى له منذ شهور، حيث ارتفع من 754,000 عنوان قبل عامين إلى 1.08 مليون عنوان في 15 سبتمبر.

في الوقت نفسه، تفوقت الايثيريوم على البيتكوين مؤقتا من حيث العناوين النشطة اليومية.

رغم الزيادة في النشاط داخل الشبكة، ظل حجم التداول للبيتكوين مستقرا نسبيا، مما يشير إلى أن الزيادة في النشاط لم تتحول بعد إلى تحركات تجارية كبيرة على أرض الواقع.

بالاضافة إلى ذلك، تظهر البيانات تدفق متزايد للبيتكوين من منصات التداول، ما يشير إلى تزايد الرغبة في الاحتفاظ بالعملة وربما الاستثمار فيها على المدى الطويل.

في الختام، يعتبر الارتفاع الطفيف في سعر البيتكوين إشارة إلى احتمالية تحسن مستقبلي مع المزيد من التوقعات الايجابية حول الانقسام القادم لمكافأة تعدين البيتكوين في منتصف العام القادم.

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