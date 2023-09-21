سعر البيتكوين يفقد مستوى 27 ألف دولار بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي

بعد تحقيقه لأرقام قياسية متتالية خلال الأيام القليلة الماضية، استقرت قيمة البيتكوين بالقرب من مستوى 27000 دولار، جاء هذا بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي انعقد مؤخرا.

اليوم، شهدت العملات المشفرة البديلة بعض الانخفاضات، حيث تأثرت Toncoin واللايت كوين أكثر من البقية بتراجع يصل إلى 6% لـ Toncoin.

ملخص أداء البيتكوين:

بدأ سعر البيتكوين بالارتفاع في الأسبوع الماضي بعد هبوط حاد إلى ما دون 26500 دولار، ومن ثم ارتدت العملة واتجهت نحو الارتفاع لتتجاوز مستوى 27000 دولار خلال نهاية الأسبوع.

رغم تراجعها قليلا إلى 26500 دولار يوم الأحد، عادت وارتفعت مجددا لتتجاوز مستوى 27000 دولار خلال الأيام الماضية، حيث وصلت إلى 27500 دولار.

وبعد هذا الارتفاع، تراجع السعر قليلا بحوالي 500 دولار.

كانت الأوضاع متوترة نظرا لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات بتقلبات أكبر، ولكن مع انتهاء الاجتماع وقرار بنك الاحتياطي بعدم رفع أسعار الفائدة، استقر سعر البيتكوين نسبيا بالقرب من مستوى 27000 دولار.

على الرغم من التراجعات في العديد من أسعار العديد من العملات الرقمية البديلة، برزت عملة IMX بارتفاع يومي بلغ 30%.

بينما تراجعت عملات مثل الايثيريوم والريبل وعملة بينانس وغيرها بنسب متقاربة.

ومن بين العملات التي تأثرت بشدة اليوم، برزت Toncoin بتراجع أكثر من 7%.

بشكل عام انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة قليلا، ولكنها ما زالت تفوق 1.070 تريليون دولار حسب تصنيف coinmarketcap.

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