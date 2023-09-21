كيف تسبب خطأ بشري بانهيار سوق العملات المشفرة؟ مزاعم جديدة تربط ما بين "ألاميدا ريسيرش" والانهيار الحاصل عام 2021

تام شمس - الخميس 21 سبتمبر 2023 05:50 مساءً - كشف "أديتيا بارادواج" (Aditya Baradwaj)، المهندس السابق في شركة "الأميدا ريسيرش" التابعة لبورصة تداول العملات المشفرة المنهارة، FTX، عن تفاصيلٍ لم تُعرف من قبل حول انهيار البيتكوين في عام 2021.

وفقاً لسلسلةٍ من التغريدات التي نشرها "بارادواج" على منصة "X" (تويتر سابقا)، تسببت "فاصلة عشرية في غير مكانها بانهيار سوق العملات المشفرة"، حيث لجأ برادواج في العشرين من سبتمير، إلى منصة "X"، لمشاركة تجربته الشخصية وتسليط الضوء على ما حصل وراء الكواليس عندما انهارت البيتكوين فجأة في أكتوبر 2021.

من خلال تغريداته على منصة "X"، شرح "بارادواج" أنظمة التداول المُعقدة في ألاميدا، وكتب "في حين أن معظم عمليات التداول في الشركة تم تنفيذها من خلال استراتيجيات آلية، في بعض الأحيان، كانت الصفقات اليدوية ضرورية. وقد كانت هذه الصفقات، على عكس نظيراتها الآلية، تفتقر إلى الضوابط والتوازنات الشاملة".

وفي 21 أكتوبر 2021، ارتكب أحد متداولي ألاميدا خطأً هائلاً عن غير قصد، أثناء محاولته بيع كتلةٍ من البيتكوين كردٍّ فعلٍ على أخبار السوق، حيث قام المتداول، أثناء استخدام نظام التداول اليدوي، بوضع العلامة العشرية في غير مكانها الصحيح. مما أدى إلى بيع البيتكوين بسعرٍ زهيدٍ جداً.

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في أعقاب الخطأ الفادح، دخل متداولو العملات المشفرة في حالةٍ من الجنون وهم يحاولون فهم الانهيار المفاجئ في السوق، حيث تسبب الانهيار بمحو مليارات الدولارات من العملات المُشفرة.

وبعد أن تكبدت "ألاميدا" أيضاً خسائر بعشرات الملايين من الدولارات، قامت الشركة بتعزيز فحوصات السلامة الخاصة بالصفقات اليدوية، حيث ذكر "بارادواج" أن هذا النهج تم اعتماده بشكلٍ واسع في ألاميدا لتجنب حدوث خطأ مماثل.

كانت بورصة "بينانس يو إس"، والتي تأثرت بشكلٍ كبير بهذا الانهيار المُفاجئ، قد نسبت الهبوط سابقاً إلى "خطأ في خوارزمية التداول لدى مُتداول مؤسسي".

والآن، بعد مزاعم "برادواج"، تبيّن أن تكهنات "بينانس يو إس" كانت صحيحة، وخاصةً في حال ثبتت صحة أقوال "بارادواج".