بروتوكول Balancer يكشف عن كيفة تعرضه للاختراق!

أعلن البروتوكول اللامركزي Balancer القائم على الايثيريوم، عن استعادته السيطرة بعد تعرضه لهجوم من قبل القراصنة الذين استهدفوا واجهته الأمامية.

أشارت الشركة إلى أن الهجوم كان نتيجة للهندسة الاجتماعية.

خلال الهجوم، تعرض نظام أسماء النطاقات (DNS) التابع للشركة للتهديد، مما دفع الشركة لتحذير المستخدمين من الوصول إلى المنصة حتى إشعار آخر، وذلك خشية من القراصنة المترصدين لمحافظهم.

ورغم عدم وجود تقارير رسمية حول الأموال المسروقة، فإن المحلل “ZachXBT” أفاد بأن القراصنة قاموا بسرقة حوالي 240 ألف دولار، حيث تم نقل الأموال إلى حساب الايثيريوم.

حذرت الشركة المستخدمين أيضا من التفاعل مع المواقع Balancer.fi و app.balancer.fi حتى إشعار جديد.

بعد الانتهاء من التحقيقات، كشفت Balancer أن الهجوم ناتج عن تلاعب في EuroDNS، المُسجل المسؤول عن أسماء النطاقات ذات المستوى الأعلى (TLD).

مع استعادتها للسيطرة على جميع نطاقاتها، أعلنت الشركة عن نيتها للانتقال إلى مسجل نطاقات أكثر أمانا وأوصت المشاريع الأخرى التي تستخدم نفس نوع النطاق بالقيام بمثل هذه الخطوة.

يُذكر أن Balancer قد واجهت هجوما في السابق، حيث خسرت ما يقارب المليون دولار في 27 أغسطس، بسبب استغلال ثغرة أمنية في مجمعات V2 المرتبطة بالبروتوكول.

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