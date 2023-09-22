ثلاثة قُضاة يرفضون استئناف سام بانكمان فرايد للإفراج المبكِّر

تام شمس - الجمعة 22 سبتمبر 2023 12:57 مساءً - رفضت لجنةٌ من ثلاثة قضاةٍ من محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية طلباً للإفراج المبكِّر عن الرئيس التنفيذي السابق لشركة (FTX)، سام بانكمان فرايد (SBF).

في أمر 21 سبتمبر، رفض قضاة الدائرة، جون م. ووكر جونيور وديني تشين وويليام نارديني، طلبَ سام بانكمان فرايد للإفراج المبكِّر، حيث جادَل فريقُه بأنَّ رفض الطلب يرجع إلى حدٍّ بعيد إلى قضايا التعديل الأول. إذ جاء في الحُكم أنَّ لويس كابلان — القاضي الذي يشرف على القضية الجنائية لسام بانكمان فرايد — "قرَّر بشكل صريح" أنَّ خطاب بانكمان فرايد بلغَ حدَّ التلاعُب بالشهود.

وجاء في أمر 21 سبتمبر: "يُظهر السجلُّ أنَّ محكمةَ المقاطعة نظرت بدقَّةٍ في جميع العوامل ذات الصلة، بما فيها مسارُ سلوك [بانكمان-فرايد] بمرور الوقت، ما تطلَّب من محكمة المقاطعة تشديدَ شروط الإفراج بشكل متكرر. كما أنَّه يُظهر أنَّ محكمةَ المقاطعة فكَّرت في بديلٍ أقلّ تقييداً قدَّمه [سام بانكمان فرايد] — وهو أمرٌ يحدُّ من اتصالاته مع الصحافة — لكنَّها خَلصت بشكل معقول إلى أنَّ هذا لم يكن ’حلَّاً عملياً على المدى الطويل‘."

كما أضاف القضاة:

"لم تخطئ محكمةُ المقاطعة في استنتاجها أنَّ [سام بانكمان فرايد] قد أخفق في دحض الافتراض لصالح الاحتجاز. لقد راجعنا الحُجَجَ الإضافية [لفريق الدفاع] ووجدناها غير مقنعة".

يُذكر أنَّ بانكمان فرايد اعترف سابقاً بالإفراج عن المذكرات الخاصة للرئيسة التنفيذية السابقة لشركة "ألاميدا للأبحاث" (Alameda Research)، كارولين إليسون، لمراسل صحيفة نيويورك تايمز، ما أدَّى إلى نشر بعض محتوياتها — وهو فعلٌ وصفَهُ المُدَّعون العامُّون بأنَّه ترهيبٌ للشهود. ومن جهة أخرى، طالب محامو سام بانكمان فرايد أيضاً بالإفراج المبكِّر عنه على أساس أنَّ عدمَ وجود اتِّصالٍ ثابت بالإنترنت منعَهُ من إعداد دفاعٍ مناسب لمحاكمته الجنائية.

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تناقشت المحكمة بشأن هذه المسألة بعد جلسة استماع في 19 سبتمبر، حيث كان لدى كلٍّ من وزارة العدل وفريق الدفاع عن سام بانكمان فرايد نحو خمس دقائق لعرض قضاياهم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX للبقاء في السجن والإفراج المبكر، على التوالي، مع العلم بأنَّ القاضي كابلان ألغى كفالةَ سام بانكمان فرايد البالغة 250 مليون دولار في 11 أغسطس، وعندها احتُجز في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين.

لقد كان حكم محكمة الاستئناف على الأرجح إحدى الفرص الأخيرة لإطلاق سراح بانكمان فرايد قبل محاكمته الجنائية الأولى، المقرَّر أن تبدأ في 3 أكتوبر— أي بعد أقل من أسبوعين. كما من المتوقَّع أن تبدأ محاكمته الثانية في مارس 2024، علماً بأنَّه نفى جميع التُّهم الموجَّهة إليه.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره