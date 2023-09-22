“BitMain" العالمية تُوسع وجودها في الشرق الأوسط وتدخل في شراكة مع "Exahertz" و"Moonwalk Systems"

تام شمس - الجمعة 22 سبتمبر 2023 03:57 مساءً - دخلت الشركة الرائدة في مجال تصنيع أجهزة تعدين العملات المشفرة، "بت ماين" ( BITMAIN)، في شراكةٍ كبيرة مع شركة "إكساهرتز" (Exahertz) التي تتخذ من عمان مقراً لها، وشركة "مون ووك" "Moonwalk Systems" الإماراتية.

بموجب هذا التعاون، ستستضيف "إكساهرتز" 10000 جهازٍ من أجهزة "بت ماين" للتعدين في مجمع التكنولوجيا في صلالة "Exahertz Technology Park"، في إشارةٍ منها إلى التزامها بتوفير خدمات التعدين في المنطقة ودعم مسيرة التقدم الرقمي في البلاد.

ووفقاً للبيان الذي نشرته الشركة على موقعها الرسمي، فإن هذا المشروع يُعزز من وجود شركة "بت ماين" في الشرق الأوسط، كما يعد علامةً تاريخيةً فارقة على مستوى العالم فيما يتعلق بأجهزة التعدين المائية.

ركزت المرحلة التجريبية للشراكة، والتي تم تنفيذها باستخدام أنظمة "مون ووك"، على تحسين الأنظمة المائية، بهدف تحقيق الأداء الأمثل ومعالجة التحديات التي يواجهها المعدّنون في المنطقة، مثل ارتفاع درجات الحرارة.

وقد تضمنت الخطة المبتكرة التي وضعها فريق "إكساهرتز" استخدام المياه الرمادية المُعالجة لتبريد أجهزة التعدين بكفاءة مع أخذ الاستدامة بعين الاعتبار، حيث يتم إعادة المياه المعالجة إلى الأرض، بعد تنقيتها.

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من جانبه علّق الرئيس التنفيذي لشركة "إكساهرتز"، جاد فريدريك كارما، على الشراكة قائلاً: "نحنُ نهدفُ بشكلٍ رئيسي إلى تعزيز مكانة عمان الرقمية من خلال تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية وبناء مراكز البيانات العملاقة."

كما صرح سام فردوز، الرئيس التنفيذي لشركة "مون ووك"، بأنه يتصور أن يُصبح مركز "إكساهرتز" للتكنولوجيا معياراً لمراكز البلوكتشين على مستوى العالم، وخاصةً عندما يتعلق الأمر بالحلول المائية.

يُمثل التحالف بين "بت ماين" و"إكساهرتز" أكثر من مجرد اندماجٍ تكنولوجي، إذ تهدف الشراكة أيضاً لتشكيل مستقبل عمان بما يتماشى مع رؤية 2040، حيث حضر حفل إطلاق الشراكة كبار الشخصيات، بمن فيهم صاحب السمو السيد مروان بن تركي ال سعيد وسعادة المهندس سعيد بن حمود المعولي، تأكيداً منهم على أهمية الشراكة على الصعيدين الوطني والعالمي.