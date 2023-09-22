شركة FTX تحدد الموعد الأخير لتقديم مطالبات الدائنين

أعلنت إدارة FTX الجديدة أن 29 سبتمبر 2023، الساعة 4 مساء بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، هو آخر موعد لتقديم إثباتات المطالبات للدائنين عبر البوابة المخصصة.

تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود FTX لتسهيل عملية المطالبات.

وجهت FTX دعوة للمستثمرين لتقديم مطالباتهم والتحقق من أرصدتهم اعتبارا من 11 نوفمبر 2022، تاريخ إعلان الإفلاس.

تسمح البوابة للمستخدمين بتقديم مطالبات متعددة أو نيابة عن الآخرين، وتتطلب التفاصيل كأسماء المستخدمين وكلمات المرور.

أكدت FTX أن عملية التحقق من KYC ستستمر بعد الموعد النهائي، وستحتاج إلى وثائق مثل الهوية الحكومية ورقم التعريف الضريبي.

تم التنويه عن ثغرة أمنية في بوابة المطالبات، ولكن بيانات العملاء ظلت آمنة.

وسط الشكوك التي تمثلت في تعليقات المستثمرين حول سرعة تسوية المطالبات، تظل الآمال معلقة على أن تقوم FTX بالتسوية لاستعادة الثقة.

تشير التقارير إلى أن 10٪ من مطالبات العملاء، التي تصل قيمتها إلى 16 مليار دولار، قد تم تسويتها بالفعل.

في الختام، تجدر الإشارة إلى أن هناك اتهامات جديدة وُجهت لوالدا “سام بانكمان فريد” من قبل الإدارة الجديدة للشركة.

اقرأ أيضا:

سعر البيتكوين يتراجع تحت مستوى 27 ألف دولار والايثيريوم تحت 1600 دولار

بروتوكول Balancer يكشف عن كيفة تعرضه للاختراق!