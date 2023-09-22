القاضي يأمر بالإبقاء على حبس "سام بانكمان فريد" مؤسس FTX قبل المحاكمة!

رغم أن “سام بانكمان فريد” قام بانتهاكات بسيطة لشروط الكفالة كاستخدامه لشبكات VPN، فإن المحكمة لم تعتبرها سببا لسحب الكفالة.

ولكن، استخدامه لتطبيق Signal وغيره من تطبيقات المراسلة للتواصل مع طاقم FTX، والتسريب الذي تلا ذلك، جعلاه يعود إلى الحبس.

زعم “سام بانكمان فريد” في استئنافه الأخير أن حبسه مجددا كان نتيجة لانتهاك حقوقه بموجب التعديل الأول.

فريقه القانوني قال إنه كان يمارس حرية التعبير فقط، ولكن المحكمة أكدت أن نواياه غير القانونية تجعل تصرفاته غير محمية.

بعد فشل محاولته السابقة لإلغاء شروط الكفالة، طلب فريقه القانوني سجنا أقل قسوة.

ومع ذلك، رفضت المحكمة الطلب، معتبرة أن “سام بانكمان فريد” قد يشكل خطرا نظرا لسلوكه السابق.

وأخيرا، أشارت المحكمة إلى أنها حاولت مرات عدة الاكتفاء بتقييد “سام بانكمان فريد” دون حبسه، لكنه وجد حلول لتجاوز هذه القيود في كل مرة.

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