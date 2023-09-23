منصة تداول العملات الرقمية Bybit توقف خدماتها في المملكة المتحدة: التفاصيل هنا

أوقفت منصة تداول العملات الرقمية Bybit خدماتها في المملكة المتحدة استجابة واستعدادا لتطبيق قواعد جديدة تُصدرها هيئة السلوك المالي بشأن تسويق العملات المشفرة.

وجاء هذا القرار بعد تصريحات من الرئيس التنفيذي للشركة “Zhou”، حيث أشار إلى إمكانية خروج الشركة من السوق البريطانية.

وفقا للقواعد الجديدة التي ستُطبق الشهر المقبل، تهدف هذه التغييرات إلى زيادة الشفافية في تسويق منتجات العملات المشفرة.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت Bybit أنها لن تقبل مستخدمين جدد من المملكة المتحدة بدءا من الأول من أكتوبر، وفي الثامن من نفس الشهر، لن يتمكن المستخدمون الحاليين من الإيداع أو إبرام عقود جديدة.

وحددت الشركة الثامن من يناير 2024 كآخر موعد للمستخدمين لتسوية أمورهم.

حتى الآن، لم يتم تحديد مدة التعليق، ولكن الشركة تركز جهودها على متابعة القواعد الجديدة وتقديم أفضل خدمة مستقبلا.

في هذا السياق، أعربت Bybit عن اعتذارها للعملاء في المملكة المتحدة وشكرتهم على دعمهم المستمر.

يُشار إلى أن Bybit ليست الوحيدة التي تأثرت بالقواعد الجديدة، حيث تأثرت شركات أخرى كـ OKX وبينانس.

وفقا لتصريحات “Zhou”،فإن تشديد التنظيمات قد يؤدي بالشركة للانسحاب من عدة دول، بما في ذلك المملكة المتحدة.

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