أثناء مداهمة لسجن في فنزويلا: الشرطة تعثر على معدات لتعدين البيتكوين!

تمكنت السلطات الفنزويلية من مصادرة مجموعة من الأسلحة، بما في ذلك قاذفات الصواريخ والقنابل اليدوية، ولكن ما أثار الدهشة كان العثور على معدات لتعدين البيتكوين.

وكانت هذه المداهمة جزءا من حملة للقضاء على أبرز العصابات المنظمة في البلاد.

استخدمت السلطات أكثر من 11 ألف جندي للمداهمة، حيث تم التركيز على سجن “توكورون” في ولاية أراغوا، حسبما أفاد بيان رسمي.

وأكد وزير الداخلية والعدل، “ريميجيو سيبايوس”، أن المداهمة تمكنت من توجيه ضربة قوية للعصابات الإجرامية.

وكان هذا السجن الذي ظل تحت سيطرة المجرمين لسنوات، يحتوي على مرافق مثل حمامات سباحة وحديقة حيوانات.

وهو معروف بأنه من السجون الفنزويلية المكتظة والخطرة.

وتم استهداف جماعة “ترين دي أراغوا”، المعروفة بأعمالها الإجرامية المتنوعة، من تهريب المخدرات إلى الابتزاز، للمرة الأولى.

يستخدم المعدنون آلات التعدين لإنتاج البيتكوين وضمان أمان سلسلة الكتل الخاصة بها.

ورغم استهلاكها الكبير للطاقة، فإنها توفر مكاسب مالية كبيرة، حيث أظهر تقرير أن معدني البيتكوين حصلوا على 184 مليون دولار من رسوم المعاملات خلال ثلاثة أشهر فقط.

وفي سياق متصل، ليست هذه المرة الأولى التي تم فيها اكتشاف أعمال تعدين البيتكوين في أمريكا اللاتينية.

فقد تم الكشف مؤخرا عن أن عصابة تهريب المخدرات في سانتياغو، تشيلي، كانت تقوم بعمليات تعدين للبيتكوين بشكل غير شرعي.

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