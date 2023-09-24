هل سيصل سعر البيتكوين 25 ألف دولار أم 30 ألف دولار أولا؟

رغم تعافي سعر البيتكوين مؤخرا من مستوى 25 ألف دولار، يظل سعر العملة يواجه تحديا عند نقاط المقاومة الحاسمة.

التحليل الفني لسعر البيتكوين:

التحليل من إعداد: إدريس

في الرسم البياني اليومي، سجل سعر البيتكوين ارتفاع بعد استقراره قرب مستوى 25 ألف دولار.

ولكن، المتوسط المتحرك لـ 50 يوم يضغط على السعر نحو الأسفل، مع تواجد نقطة مقاومة عند المتوسط المتحرك لـ 200 يوم والتي تقترب من 28 ألف دولار كما هو موضح أدناه:

لكي يتمكن السعر من اختبار مستوى 30 ألف دولار، يجب عليه تخطي هذه المقاومة.

وإذا لم يحافظ البيتكوين على توجهه الصاعد وانخفض أدنى من 25 ألف دولار، فقد يهبط سعر البيتكوين إلى مستوى 20 ألف دولار.

بالنظر للرسم البياني لفترة الأربع ساعات الموضح أدناه، فإن الآفاق تظهر بميل صاعد.

حيث تمكن السعر من اختراق نمط الوتد الهابط، وهذا يعتبر إشارة لتوجه صعودي.

من المتوقع، وبناء على هذه الأنماط، أن يرتفع سعر البيتكوين نحو مستوى المقاومة البالغ 30 ألف دولار.

خلال الأشهر الماضية، شهد سعر البيتكوين انتكاسة، حيث انخفض إلى أدنى من المتوسطين المتحركين لـ 100 و200 يوم.

وقد تسبب هذا في تصاعد التكهنات حول قدرتها على الثبات فوق مستوى 25 ألف دولار.

يعرض الرسم البياني الموضح أعلاه نسب الشراء والبيع للمتداولين، وهو مؤشر يسلط الضوء على توازن المراكز الطويلة والقصيرة في السوق.

مع انخفاض السعر تجاه المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، ظل هذا المؤشر يتجه نحو الهبوط.

هذا يدل على أن المزيد من المتداولين يرون توجها هبوطيا للبيتكوين، مما قد يضغط على السعر في المستقبل القريب.

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