خلاف حول الاستثمار في البيتكوين يتخذ منحى خطير: رجل يُطلق النار على زوجته وعلى نفسه!

تطور خلاف حول الاستثمار في البيتكوين إلى أحداث درامية دامية، وذلك عندما فتح المدعو “كريتسادا”، الذي يبلغ من العمر 35 عام، النار على زوجته “بيتساماي”، البالغة من العمر 31 عام، مما أدى إلى مواجهة طويلة مع قوات الشرطة استمرت ست ساعات في منطقة “أوثاي” بمقاطعة “أيوثايا”.

بدأ الخلاف عندما حاور “كريتسادا” زوجته بشأن خسارته لمبلغ 700 ألف باهت (ما يقارب 19500 دولار) بعد الاستثمار في البيتكوين، الأمر الذي أثار نزاعا بينهما.

وعندما طلبت “بيتساماي” الطلاق، تصاعد التوتر بين الزوجين.

في زيارته لمنزل زوجته في محاولة للتصالح، اندلع العنف، حيث أطلق “كريتسادا” النار على زوجته وأغلق الأبواب مواجها الشرطة في موقف متوتر.

ردا على الحادث، تدخلت قوات الشرطة بسرعة، حيث قامت بمحاصرة المكان وبدأت محادثات مع “كريتسادا”، استمرت هذه المحادثات لأكثر من ست ساعات.

توجهت جهود الشرطة، بمساعدة أحد أفراد الأسرة، لتهدئة الوضع وإقناع “كريتسادا” بالاستسلام.

وصف الضابط “ماناس أثادود” الوضع بأنه كان حساسا للغاية، مشيرا إلى أن كريتسادا كان في حالة نفسية صعبة.

بالرغم من الوضع المعقد، تمكنت الجهود المبذولة من إقناع “كريتسادا” بالاستسلام في نهاية اليوم.

بعد الحادث، تبين أن “كريتسادا” قد أصاب نفسه بالرصاص في ساقه بسبب الخوف من العواقب.

بعدها تم اعتقاله فورا، وصودرت الأسلحة كدليل.

وقد وجهت إليه تهم متعددة، من بينها محاولة قتل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، حسبما ذكر موقع “KhaoSod”.

وبعد تقديم الإسعافات الأولية، نُقل إلى زنزانة الاحتجاز، وظل في حالة نفسية مضطربة.

من جهة أخرى، ظلت زوجته “بيتساماي” تتلقى العناية الطبية وهي الآن بحالة جيدة.

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