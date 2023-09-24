البنك المركزي الروسي يمهد الطريق لاعتماد العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) بحلول 2025

يخطط البنك المركزي الروسي لإطلاق عملته الرقمية الرسمية، الروبل الرقمي، بحلول عام 2025، في خطوة تهدف إلى تحديث أنظمة الدفع في البلاد.

وفقا لـ “أولغا سكوروبوغاتوفا”، نائبة محافظ البنك، ستعمل هذه العملة كخيار دفع إضافي بجوار الأنظمة الموجودة بالفعل، منها نظام المدفوعات السريع وبطاقات الدفع وغيرها من الخدمات.

بينما يثار تساؤل حول ما إذا كان سيتم الدفع للمواطنين بواسطة الروبل الرقمي فقط، فإن البنك المركزي الروسي يؤكد أن النقود الورقية ستظل قائمة.

تجدر الإشارة إلى أن الصين، حليف روسيا، بدأت بالفعل في تقديم رواتب بعض الموظفين عبر اليوان الرقمي.

في هذا السياق، يسعى البنك المركزي الروسي لتطوير شراكات مع دول مثل الصين والهند والإمارات، بهدف توسيع استخدام الروبل الرقمي في المعاملات الدولية.

من ناحية أخرى، نفى البنك المركزي الروسي أن يكون لديه أي اهتمام في جمع البيانات البيومترية من خلال الروبل الرقمي.

وعلى الرغم من الجهود الحكومية السابقة لجمع البيانات البيومترية، أصبح هناك بعض الارتباك بين الروبل الرقمي والمشاريع البيومترية، مما أدى إلى ارتفاع حالات الاحتيال، حيث حث المحتالون الأشخاص على تقديم بياناتهم البيومترية لتحويل الروبل الورقي إلى نسخته الرقمية.

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