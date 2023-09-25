هجوم رقمي يستهدف 200 مليون دولار من العملات المشفرة على شبكة Mixin

تعرض ما قيمته 200 مليون دولار من العملات الرقمية المشفرة على شبكة “Mixin” اللامركزية للخطر نتيجة هجوم وقع في 23 سبتمبر.

تُعرف “Mixin”، التي تتمتع برعاية المؤثر الصيني “Li Xiaolai”، بأنها حل يقدم خدمة محفظة رقمية وتدعم حاليا 48 شبكة بلوكشين عام.

كشفت شركة “SlowMist”، المتخصصة في أمان البلوكشين، عن هذا الهجوم.

نتيجة لذلك أوقفت “Mixin” عمليات الإيداع والسحب مؤقتا.

سيتم استئناف هذه الخدمات بعد تحديد ومعالجة نقاط الضعف.

ومع ذلك، ستستمر عمليات النقل كالمعتاد.

وقد وعد فريق “Mixin” بتقديم تفاصيل إضافية حول كيفية التعامل مع الأموال المفقودة مستقبلا.

“Feng Xiaodong” مؤسس “Mixin”، سيقوم بشرح الحادث في بث مباشر اليوم 25 سبتمبر.

وستتوفر نسخة ملخصة باللغة الإنجليزية بعد ذلك.

XIN هي العملة المشفرة الخاصة بشبكة Mixin، شهدت هذه العملة الرقمية هبوط في القيمة بعد هذه الأحداث، حيث وصلت قيمتها المتداولة إلى 196 دولار.

تزداد الهجمات المتعلقة بالعملات المشفرة رغم الإجراءات الأمنية المعتمدة.

ففي الأسبوع الماضي، تمت سرقة 15 مليون دولار من” Fortress Trust”، حيث سيطر المهاجمون على وظيفة المزامنة السحابية في “Retool”، وكانت بداية الهجوم من خلال رسائل نصية قصيرة موجهة لموظفي “Retool”.

وفي حادث مماثل، تم سرقة 4300 إيثريوم من بروتوكول Exactly وهو أحد البروتوكولات العاملة على الايثيريوم.

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