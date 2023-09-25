شركة الكريبتو “Galaxy Digital” تستهدف التوسع في السوق الأوروبية بحثا عن البيئة التنظيمية المستقرة

في ظل التصاعد التنظيمي في الولايات المتحدة، تبدو أوروبا ملاذا لشركات العملات المشفرة.

تخطط “Galaxy Digital”، بقيادة الملياردير الأمريكي “مايك نوفوغراتز”، لاختراق السوق الأوروبية، متوقعة فرصا أكبر هناك.

لدعم هذه الخطوة، عُين “ليون مارشال”، الذي كان يعمل سابقا في شركة “Genesis”، كرئيس للشركة بأوروبا.

وبحسب “مارشال”، فإن النهج التنظيمي المتقدم الذي تتبعه أوروبا للأصول الرقمية هو ما يجعل القارة جذابة للمستثمرين.

أطلقت أوروبا مؤخرا ما يسمى بقانون “أسواق الأصول المشفرة” (MiCA)، والذي يهدف إلى تقديم إرشادات وحماية للمستثمرين.

في المقابل، تعمل المملكة المتحدة على تثبيت موقعها كمحور رئيسي للعملات الرقمية المشفرة.

أوضح “مارشال” بالقول:

الإطار التنظيمي في أوروبا والطلب المتزايد هما عاملان مؤثران في جذب الشركات. نحن نرى هذه الفترة كفرصة ذهبية لنا.

تخطط الشركة لزيادة فريقها في مجالات مختلفة مثل الخدمات المصرفية وإدارة الأصول.

رغم الصعوبات المالية التي واجهتها “Galaxy Digital” في السابق، فقد استعادت قوتها في الربع الأول من عام 2023، محققة أرباحا بقيمة 134 مليون دولار.

الوضع في الولايات المتحدة يتميز بعدم الاستقرار التنظيمي، مع عدم وجود إرشادات واضحة للصناعة.

هذا بالإضافة إلى الضغط المستمر من هيئة الأوراق المالية والبورصات على كبرى الشركات مثل بينناس وكوين بيس.

تواجه الهيئة التنظيمية انتقادات متزايدة، خاصة بعد القضايا ضد شركة الريبل و”Grayscale Investments”.

وقد أعلنت شركات عديدة مثل “eToro” و”Ark Invest” عن رغبتها في التوسع بأوروبا.

يُتوقع أن تتبع المزيد من الشركات هذا الاتجاه، خصوصا بسبب الوضع التنظيمي المعقد في الولايات المتحدة الأمريكية.

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