محفظة فيتاليك بوتيرين ترسل 400 إيثيريوم بقيمة 600 ألف دولار إلى كوين بيس

تام شمس - الاثنين 25 سبتمبر 2023 11:48 صباحاً - أبلغت شركات البلوكتشين عن عدد من معاملات الإيثيريوم من محفظة مرتبطة بالمؤسس المشارك لإيثريوم، فيتاليك بوتيرين، في سبتمبر 2023، حيث بلغ مجموعُها ما يزيد عن 3.9 مليون دولار.

شارك بعض مراقبي البلوكتشين تفاصيل معاملة 400 إيثيريوم (ETH) بقيمةٍ تُقدَّر بنحو 632,000 دولار من محفظة فيتاليك إلى كوين بيس في 25 سبتمبر.

وفقاً لـ (Spot On Chain)، فإنَّ أحدث معاملة لبوتيرين هي الأحدث في سلسلة من ودائع الإيثيريوم إلى البورصات المركزية على مدار الأيام العشرة الماضية. إذ تُقدر منصَّة تحليلات البلوكتشين أنَّ بوتيرين قد أودع ما يُقدَّر بنحو 2,421 إيثيريوم بقيمة 3.94 مليون دولار اعتباراً من 15 سبتمبر فصاعداً.

كما حدَّدت المنصةُ الودائعَ التي تبلغ 321 إيثيريوم بقيمة 527000 دولار المودعة في كراكن بين 15 و19 سبتمبر.فيما ورد أنَّ بوتيرين أودعَ ما مجموعه 1700 إيثيريوم (1.95 مليون دولار) في (Bitstamp) في عدد من المعاملات في 17 سبتمبر و20 سبتمبر، في حين أنَّه أودع 500 إيثيريوم في (Paxos) في 19 سبتمبر.

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تحقَّقت كوينتيليغراف بشكل مستقلٍّ من عدد من هذه المعاملات باستخدام الوصول الحصري إلى ملف تعريف محفظة نانسن 2 (Nansen 2). إلى جانب ذلك، تسلط بياناتُ البلوكتشين الضوءَ على تحويل 2000 إيثيريوم بقيمة 4.9 مليون دولار إلى العنوان الذي كان ينفِّذ هذه المعاملات من محفظةٍ أخرى مرتبطة منذ مدَّة طويلة بالمؤسس المشارك لإيثيريوم.

ملف تعريف محفظة نانسن 2 يسلط الضوء على معاملة 3000 إيثيريوم بين المَحافظ المرتبطة بالمؤسس المشارك لإيثيريوم، فيتاليك بوتيرين.

وفقاً لـ (Spot On Chain)، فإنَّ مصدرَ معاملة 2000 إيثيريوم هو "عنوان معروف بشكل أفضل" (0xD04daa65144b97F147fbc9a9B45E741dF0A28fd7)، ينتمي إلى بوتيرين، من العنوان الأوسط (0x5567A4bE2D5b77F5Fd870f99Ed9167Feab8831B1) الذي كان يحول الأموال إلى البورصات.

يُذكر أنَّ كوينتيليغراف أشارت سابقاً إلى معاملة بقيمة مليون دولار، 600 إيثيريوم، من عنوان (vitalik.eth) في 21 أغسطس، والتي حُدِّدت أيضاً عبر منصَّات المراقبة على الشبكة.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره